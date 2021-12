WHO cảnh báo nửa tỷ người có thể lâm vào cảnh nghèo cùng cực

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Thông báo có đoạn: “Tình trạng mọi người phải tự bỏ tiền túi của mình ra chi trả cho các dịch vụ y tế đã đẩy hơn nửa tỷ người vào tình trạng nghèo cùng cực”. WHO và WB kết luận rằng đại dịch đã làm gián đoạn việc cung cấp các dịch vụ y tế và gây ra tình trạng quá tải cho hệ thống y tế trên toàn thế giới. Do đó, theo các tổ chức này, lần đầu tiên trong mười năm trở lại đây, tỷ lệ người dân được tiêm chủng giảm, tình trạng tử vong do bệnh lao và sốt rét gia tăng.



Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Tất cả các chính phủ phải ngay lập tức đổi mới và đẩy mạnh nỗ lực nhằm đảm bảo cho mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế mà không sợ hậu quả về tài chính”. Ông khuyến nghị các nước tăng chi tiêu cho y tế và trợ giúp xã hội, tập trung vào các hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu./.