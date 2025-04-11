Windows 11: Các tính năng tối ưu hiệu suất bạn nên biết Khám phá cách tận dụng Copilot AI, quản lý cửa sổ với Snap Layouts và cá nhân hóa không gian làm việc để tăng hiệu quả công việc trên hệ điều hành mới nhất của Microsoft.

Windows 11 không chỉ là một bản nâng cấp về giao diện so với Windows 10 mà còn mang đến nhiều cải tiến đáng kể nhằm tối ưu hóa hiệu suất làm việc và trải nghiệm người dùng. Hệ điều hành này tích hợp các công cụ thông minh như trợ lý AI Copilot, hệ thống quản lý cửa sổ Snap Layouts và khả năng cá nhân hóa sâu, giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn.

Tối ưu hóa không gian làm việc và giao diện

Một trong những thay đổi rõ rệt nhất của Windows 11 là giao diện người dùng. Microsoft đã tập trung vào việc tạo ra một không gian làm việc gọn gàng, linh hoạt và dễ tùy chỉnh để phù hợp với quy trình làm việc của mỗi cá nhân.

Di chuyển nút Start: Người dùng có thể dễ dàng chuyển vị trí nút Start và các biểu tượng trên thanh tác vụ về góc trái quen thuộc thông qua Taskbar Settings > Taskbar Behaviors > Taskbar Alignment .

Người dùng có thể dễ dàng chuyển vị trí nút Start và các biểu tượng trên thanh tác vụ về góc trái quen thuộc thông qua . Quản lý nhiều màn hình nền: Tính năng Multiple Desktops cho phép tạo các màn hình ảo riêng biệt cho công việc, giải trí hoặc học tập. Mỗi màn hình nền có thể có hình nền khác nhau để dễ dàng phân biệt.

Tính năng Multiple Desktops cho phép tạo các màn hình ảo riêng biệt cho công việc, giải trí hoặc học tập. Mỗi màn hình nền có thể có hình nền khác nhau để dễ dàng phân biệt. Tùy chỉnh giao diện với Themes: Windows 11 cung cấp nhiều chủ đề (Themes) có sẵn hoặc từ Microsoft Store, cho phép thay đổi đồng bộ màu sắc, hình nền, con trỏ và âm thanh.

Windows 11 cung cấp nhiều chủ đề (Themes) có sẵn hoặc từ Microsoft Store, cho phép thay đổi đồng bộ màu sắc, hình nền, con trỏ và âm thanh. Lắc để dọn dẹp màn hình: Tính năng Title Bar Shake, khi được kích hoạt trong Settings > System > Multitasking, cho phép người dùng lắc thanh tiêu đề của một cửa sổ để thu nhỏ tất cả các cửa sổ khác, giúp tập trung vào tác vụ chính.

Nâng cao hiệu suất với công cụ đa nhiệm thông minh

Windows 11 giới thiệu các công cụ mạnh mẽ giúp người dùng quản lý công việc và duy trì sự tập trung một cách hiệu quả, đặc biệt khi phải xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc.

Snap Layouts và Snap Groups

Đây là một cải tiến lớn so với các phiên bản trước. Bằng cách di chuột qua nút phóng to cửa sổ, một menu Snap Layouts sẽ hiện ra, cung cấp các bố cục sắp xếp cửa sổ có sẵn. Người dùng có thể nhanh chóng chia màn hình thành hai, ba hoặc bốn phần theo các tỷ lệ khác nhau, tùy thuộc vào kích thước màn hình. Các nhóm cửa sổ đã sắp xếp sẽ được lưu lại dưới dạng Snap Groups trên thanh tác vụ, cho phép chuyển đổi qua lại giữa các không gian làm việc một cách dễ dàng.

Focus Sessions và File Explorer Tabs

Focus Sessions (Phiên Tập trung) là một tính năng tích hợp trong ứng dụng Clock, giúp người dùng thiết lập các khoảng thời gian làm việc không bị gián đoạn. Nó sẽ tạm thời ẩn các thông báo và tích hợp với Spotify để phát nhạc nền. Trong khi đó, File Explorer giờ đây đã hỗ trợ duyệt theo thẻ (tabs), cho phép mở nhiều thư mục trong cùng một cửa sổ, giúp quản lý tệp tin gọn gàng hơn mà không cần mở nhiều cửa sổ riêng lẻ.

Sức mạnh của AI: Trợ lý Copilot và các ứng dụng tích hợp

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những trọng tâm chính của Windows 11, được tích hợp sâu vào hệ điều hành thông qua trợ lý Copilot và các ứng dụng mặc định.

Copilot, có thể được kích hoạt bằng phím tắt Windows + C, hoạt động như một trợ lý thông minh có khả năng trả lời câu hỏi, tóm tắt văn bản, tạo hình ảnh từ mô tả, viết mã và thậm chí tương tác với các thành phần trên màn hình để hướng dẫn người dùng thực hiện tác vụ. Ngoài ra, các ứng dụng như Photos, Paint và Designer cũng được trang bị các tính năng AI, cho phép người dùng xóa nền, loại bỏ đối tượng khỏi ảnh hoặc tạo hình minh họa chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Kết nối liền mạch các thiết bị trong hệ sinh thái

Windows 11 tăng cường khả năng kết nối và đồng bộ hóa giữa PC và các thiết bị khác, tạo ra một hệ sinh thái làm việc liền mạch.

Phone Link: Ứng dụng này cho phép kết nối điện thoại thông minh (cả Android và iOS) với PC để nhận thông báo, trả lời tin nhắn, thực hiện cuộc gọi và truy cập ảnh trực tiếp từ máy tính.

Ứng dụng này cho phép kết nối điện thoại thông minh (cả Android và iOS) với PC để nhận thông báo, trả lời tin nhắn, thực hiện cuộc gọi và truy cập ảnh trực tiếp từ máy tính. Passkeys: Hỗ trợ khóa truy cập (passkeys) giúp tăng cường bảo mật bằng cách sử dụng nhận dạng sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt) hoặc mã PIN của Windows Hello để đăng nhập vào các trang web và ứng dụng thay cho mật khẩu truyền thống.

Hỗ trợ khóa truy cập (passkeys) giúp tăng cường bảo mật bằng cách sử dụng nhận dạng sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt) hoặc mã PIN của Windows Hello để đăng nhập vào các trang web và ứng dụng thay cho mật khẩu truyền thống. Windows Backup: Ứng dụng sao lưu mới giúp lưu trữ tệp, cài đặt, ứng dụng và thông tin đăng nhập lên OneDrive. Khi chuyển sang một máy tính mới, người dùng có thể dễ dàng khôi phục lại toàn bộ thiết lập của mình.

Những cải tiến đáng chú ý khác

Bên cạnh các tính năng lớn, Windows 11 còn có nhiều cải tiến nhỏ nhưng hữu ích trong quá trình sử dụng hàng ngày.