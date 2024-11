Kinh tế WinMart đón 10 tuổi, giảm sốc nhiều sản phẩm lên tới 50% Với xu hướng tiêu dùng gia tăng từ nay cho tới Tết Nguyên đán, dự kiến tăng khoảng hơn 20% so với các tháng thường, hệ thống siêu thị WinMart cho biết sẽ tăng cường nguồn cung cho tất cả các nhóm sản phẩm, giúp khách hàng an tâm mua sắm với giá bình ổn.

Chương trình ưu đãi mừng sinh nhật WinMart lớn nhất trong năm.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, đặc biệt tập trung vào các sản phẩm tươi sống và thực phẩm thiết yếu, chuỗi bán lẻ đã chủ động hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp, đảm bảo giá cả và nguồn hàng trong hệ thống luôn ổn định.

Đồng thời, đánh dấu chặng đường 1 thập kỷ phát triển, WinCommerce (đơn vị vận hành hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN) triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Trong đó, toàn hệ thống sẽ phủ đầy hàng hóa với giá bình ổn, kèm theo vô vàn khuyến mại và các hoạt động vui chơi giải trí “săn” quà tặng hấp dẫn nhằm tri ân tất cả khách hàng đã đồng hành trong suốt thời gian qua, cũng như đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm.

Kệ hàng tràn ngập các sản phẩm thiết yếu với giá tốt.

Từ nay đến 04/12, WinMart triển khai loạt hoạt động mừng sinh nhật 10 tuổi khởi động bằng chương trình khuyến mại “10 năm gắn kết - Trọn vẹn tin yêu” trên toàn hệ thống. Đây là cơ hội để người tiêu dùng thỏa sức mua sắm các sản phẩm chất lượng với ưu đãi lớn nhất trong năm.

Chương trình ưu đãi lớn nhất năm, giảm giá lên tới 50%

WinMart/WinMart+/WiN tập trung vào các khuyến mại kích cầu, mang đến nhiều ưu đãi đa dạng cho hàng nghìn mặt hàng thực phẩm thiết yếu, gia dụng, thời trang, hóa mỹ phẩm,... với mức giảm lên tới 50% cùng các hình thức mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, đặc biệt là ưu đãi “Chỉ 10.000đ” cho một số sản phẩm chọn lọc.

Chương trình Hội viên WiN ưu đãi 20% cho sản phẩm rau WinEco tiếp tục được triển khai trên toàn hệ thống.

Săn quà “xịn” cùng WinMart

Khách hàng có cơ hội tham gia trò chơi trực tuyến mang tên “Sinh nhật rực rỡ - Cùng WiN săn quà” với 3 màn chơi Thắp nến rực rỡ; Hãy chọn giá đúng; WinMart say Hi!. Qua các nhiệm vụ như “thổi nến mừng sinh nhật”, đoán giá sản phẩm, check-in mua sắm, khách hàng sẽ nhận được các lượt quay may mắn để săn Voucher mua sắm trị giá lên tới 1.000.000 đồng.

Săn Voucher xịn cùng WinMart trong tháng sinh nhật.

Đặc quyền hấp dẫn dành riêng hội viên WiN

Để tri ân khách hàng hội viên, chương trình hội viên WiN tiếp tục ưu đãi 20% cho các sản phẩm rau sạch WinEco và thịt mát MEATDeli từ nay cho tới cuối năm. Đặc biệt, hội viên còn được nhân đôi quyền lợi với chương trình Tuần lễ Thương hiệu triển khai trong tháng 11 và cơ hội tham gia chương trình quay số trúng thưởng khi mua hóa đơn từ 499.000 đồng tại siêu thị WinMart hoặc từ 299.000 đồng tại WinMart+/WiN, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 300 triệu đồng (diễn ra từ nay đến 04/12/2024).

Khách hàng hào hứng chọn mua các sản phẩm ưu đãi tại WinMart trong tháng sinh nhật.

Sau 10 năm phát triển và không ngừng đổi mới, hệ thống đã mở rộng quy mô lên tới gần 4.000 siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN, phủ sóng tại 62 tỉnh, thành để đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng tăng của khách hàng. Riêng trong tháng 10 vừa qua, hệ thống đã khai trương thêm 34 cửa hàng mới và dự kiến mở tiếp 44 cửa hàng trong tháng 11 này.

WinMart trang trí không gian siêu thị mừng sinh nhật.

Ưu đãi 20% khi mua sản phẩm thịt mát MEATDeli dành riêng cho Hội viên WiN.

WinMart đảm bảo nguồn cung phong phú và giá bình ổn.

Hòa cùng không khí sôi động của chương trình sinh nhật, toàn bộ hệ thống sẽ được trang trí rực rỡ, vui nhộn nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Tại các siêu thị, cửa hàng còn có điểm nhấn là linh vật WINNIE thông minh và đáng yêu của WinMart, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều niềm vui và trải nghiệm đáng nhớ cho mọi gia đình, đặc biệt là các em nhỏ khi cùng bố mẹ tham quan, chụp ảnh, và mua sắm.