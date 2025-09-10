Thị trường WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2026 còn 0,5% WTO cảnh báo kinh tế thế giới sẽ chịu tác động tiêu cực từ các chính sách thuế quan mới của Mỹ, khiến triển vọng thương mại năm 2026 trở nên ảm đạm hơn dự kiến.

Ngày 8/10, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã hạ mạnh dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2026 xuống chỉ còn 0,5%, so với mức dự kiến 1,8% được công bố hồi tháng 8.

Tổng Giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala cho biết bà rất lo ngại về triển vọng sắp tới, đặc biệt trong bối cảnh các mức thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu phát huy tác động.

Theo WTO, các biện pháp tăng thuế của Mỹ đã làm rung chuyển thị trường tài chính và gây ra làn sóng bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu.

Từ tháng 8, Washington đã nâng thuế nhập khẩu với hàng hóa từ hàng chục quốc gia, buộc nhiều đối tác như Thụy Sĩ, Brazil và Ấn Độ phải đàm phán lại, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ.

Dự báo tăng trưởng thương mại năm 2025 được cải thiện nhờ nhu cầu AI và nhập khẩu Mỹ

Trái ngược với năm 2026, dự báo thương mại năm 2025 lại được nâng lên 2,4%, so với mức 0,9% trước đó. Sự cải thiện này chủ yếu nhờ Mỹ tăng nhập khẩu sớm trước khi các mức thuế mới có hiệu lực, cùng với sự tăng trưởng mạnh của nhóm hàng hóa liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo cáo của WTO, trong nửa đầu năm 2025, khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu tăng 4,9% so với cùng kỳ, còn giá trị thương mại tăng tới 6%.

Các mặt hàng như máy móc, ô tô, gỗ và đặc biệt là chất bán dẫn, thiết bị viễn thông đã đóng góp lớn cho mức tăng này, chiếm gần một nửa tổng tăng trưởng thương mại toàn cầu. Xuất khẩu của khu vực châu Á ghi nhận mức tăng nổi bật nhất.

Báo cáo của WTO cho thấy châu Á và châu Phi sẽ là hai khu vực có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh nhất trong năm nay, trong khi châu Âu ghi nhận đà chậm lại và Bắc Mỹ có thể suy giảm.

Bước sang năm 2026, tất cả các khu vực đều được dự báo sẽ có hiệu suất nhập khẩu yếu hơn do ảnh hưởng từ hàng rào thuế quan và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại.

WTO cũng dự đoán tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2026 chỉ đạt 2,6%, giảm nhẹ so với 2,7% của năm 2025. Tổ chức này cho rằng, dù hệ thống thương mại đa phương vẫn giữ được tính ổn định, tác động của các biện pháp thuế quan mới sẽ còn kéo dài, khiến triển vọng thương mại thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong năm tới.