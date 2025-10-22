Wuling Aishang A100C: Mini EV cầu sau mới tại Trung Quốc Ra mắt tại Trung Quốc, Wuling Aishang A100C là xe điện đô thị cỡ nhỏ với mô-tơ cầu sau 51 mã lực, pin LFP 17,65 kWh cho 220 km CLTC. Giá 5.590–7.415 USD, thiết kế bo tròn gợi nhớ Changan Lumin, nội thất tối giản với 2 màn hình.

Wuling Aishang A100C vừa được giới thiệu tại Trung Quốc, mở ra bước đi mới của thương hiệu khi tách khỏi dòng xe giá rẻ quen thuộc để hướng tới một mẫu xe điện đô thị riêng biệt. Dù là sản phẩm độc lập, A100C có hiệu ứng thị giác quen thuộc khi gợi nhớ Changan Lumin, nhưng được tinh chỉnh nhận diện ở cụm đèn và tỷ lệ thân xe.

Trọng tâm kỹ thuật của A100C nằm ở cấu hình mô-tơ đặt cầu sau, pin LFP do Gotion cung cấp và thông số phù hợp cho sử dụng nội đô. Theo nhà sản xuất, xe đạt phạm vi 220 km theo chu trình CLTC từ bộ pin 17,65 kWh, đặt ra một cột mốc thú vị trong phân khúc xe điện mini tại thị trường Trung Quốc và có thể làn tỏa sang các thị trường khác nếu được triển khai.

Thiết kế bo tròn, trụ sơn đen và mâm khí động học tạo nên diện mạo gọn gàng cho Aishang A100C. Ảnh: CarNewsChina

Phong cách bo tròn gợi nhớ Changan Lumin

Về kích thước, Aishang A100C dài 3.285 mm, rộng 1.708 mm, cao 1.550 mm, với trục cơ sở 1.980 mm. Dáng hình bo tròn, các trụ sơn đen và mâm khí động học giúp tối ưu hóa hiệu quả gió, đồng thời mang lại thẩm mỹ hiện đại cho một chiếc xe đô thị.

So với Changan Lumin, A100C gần như chia sẻ “tinh thần” thiết kế nhưng khác ở tỷ lệ phần thân và mảng kính. Cụm đèn pha tạo hình độc đáo khiến phần đầu xe có biểu cảm “cau có”, kết hợp hốc gió nhỏ ở cản trước. Ở phía sau, đèn hậu tròn giúp tổng thể trở nên thân thiện và dễ nhận diện trên phố.

Cụm đèn trước được tạo hình mới, mang lại nhận diện khác biệt so với các mẫu xe đô thị phổ biến. Ảnh: CarNewsChina

Cabin tối giản, tập trung vào trải nghiệm cốt lõi

Bên trong, A100C áp dụng triết lý tối giản với cụm màn hình kép cỡ nhỏ: đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm dạng nổi trên táp-lô. Vô-lăng hai chấu dạng D-cut cho cảm giác trẻ trung, trong khi cần số đặt sau vô-lăng giúp giải phóng không gian ở khu vực giữa hai ghế.

Wuling vẫn duy trì các núm xoay vật lý cho hệ thống điều hòa, ưu tiên thao tác nhanh và trực quan – điều người dùng đô thị đánh giá cao khi di chuyển trong phố. Xe có bốn ghế đều tích hợp tựa đầu. Khoang hành lý đạt 106 lít và có thể mở rộng lên 882 lít khi gập hàng ghế sau, một con số đáng chú ý trong phân khúc mini EV.

Mô-tơ cầu sau 51 mã lực, pin LFP 17,65 kWh

Aishang A100C sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 51 mã lực và mô-men xoắn 83 Nm. Nguồn năng lượng đến từ bộ pin LFP dung lượng 17,65 kWh do Gotion sản xuất. Theo công bố, xe đạt phạm vi 220 km theo chu trình CLTC, phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.

Với nền tảng kỹ thuật như vậy, A100C tập trung vào khả năng cơ động và chi phí sử dụng hợp lý, thay vì tối đa hiệu năng tăng tốc hay vận hành đường dài. Những thông số chi tiết về thời gian sạc, công suất sạc và các chế độ lái chưa được nhà sản xuất công bố tại thời điểm giới thiệu.

An toàn và công nghệ: thông tin ban đầu

Ở giai đoạn ra mắt, các hạng mục an toàn chủ động và thụ động của A100C chưa được công bố chi tiết. Chưa rõ xe có những tính năng hỗ trợ người lái nào, bao gồm việc có hay không kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cũng như số lượng túi khí. Xếp hạng an toàn theo các tổ chức như NCAP cũng chưa có dữ liệu.

Về tiện nghi, cách bố trí giao diện cơ bản – hai màn hình cỡ nhỏ và cụm điều hòa dùng núm xoay – hướng đến sự trực quan, dễ làm quen. Thông tin về kết nối, giải trí và hệ sinh thái phần mềm chưa được nêu chi tiết.

Giá bán tại Trung Quốc và định vị

Tại Trung Quốc, Wuling Aishang A100C có 4 phiên bản, giá tham khảo 5.590–7.415 USD. Nếu mở bán tại Việt Nam, mẫu xe này nhiều khả năng trở thành đối thủ thú vị trong nhóm xe điện mini – phân khúc hiện đang là địa bàn của sản phẩm nội địa.

Wuling là một phần của liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW), thuộc Tập đoàn ôtô Quảng Tây. Tên tuổi Wuling từng bùng nổ nhờ Hongguang Mini EV, mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới năm 2021. Tại Việt Nam, thương hiệu này hiện được phân phối bởi TMT Motors với Wuling MiniEV và Bingo.

Đuôi xe với cụm đèn hậu tròn và tổng thể gọn gàng, phù hợp bãi đỗ chật hẹp trong đô thị. Ảnh: CarNewsChina

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Kích thước DxRxC 3.285 x 1.708 x 1.550 mm Trục cơ sở 1.980 mm Bố trí truyền động Một mô-tơ đặt cầu sau Công suất/mô-men xoắn 51 mã lực / 83 Nm Công nghệ pin LFP, dung lượng 17,65 kWh (nhà cung cấp: Gotion) Phạm vi di chuyển 220 km (chu trình CLTC) Số chỗ ngồi 4 Dung tích khoang hành lý 106–882 lít (khi gập hàng ghế sau) Giá tại Trung Quốc 5.590–7.415 USD (4 phiên bản)

Kết luận: gọn gàng, tiết kiệm, chờ thêm dữ liệu

Wuling Aishang A100C đặt trọng tâm vào sự thực dụng của một chiếc xe điện đô thị: kích thước nhỏ gọn, thiết kế dễ mến, không gian linh hoạt và cấu hình mô-tơ cầu sau. Pin LFP 17,65 kWh và phạm vi 220 km theo CLTC đủ cho quãng đường đi lại hằng ngày.

Ưu điểm

Thiết kế bo tròn dễ tiếp cận, nhận diện riêng.

Bố trí nội thất tối giản, thao tác vật lý cho điều hòa thuận tiện.

Khoang hành lý linh hoạt 106–882 lít.

Cấu hình mô-tơ đặt cầu sau, phù hợp một mẫu mini EV.

Giá bán tại Trung Quốc ở mức tiếp cận, nhiều phiên bản lựa chọn.

Hạn chế