Xã An Hòa (Quỳnh Lưu) đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện chương trình Quốc gia về xây dựng NTM, xã An Hòa gặp rất nhiều khó khăn, do thu nhập của người dân chủ yếu chỉ dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, cần cù lao động nên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Hòa đã từng bước vượt khó, nỗ lực vươn lên đạt được những thành tích nổi bật, như: Giai đoạn 2011 - 2019, xã đã huy động nguồn lực gần 570 tỷ đồng xây dựng NTM...

Đồng chí Hồ Anh Dũng - Chủ tịch UBND xã An Hòa báo cáo kết quả xây dựng NTM ở địa phương. Ảnh: Hồng Diện. Đến nay, toàn xã có 8,2 km đường liên xã; 17,3 km đường nội xóm đã được xã bê tông hóa, nhựa hóa đạt 100%; có 23,55/29,44 km trục đường chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Hiện 14/14 thôn ở xã An Hòa có nhà văn hóa, đầy đủ bộ lễ nghi khánh tiết và khuôn viên phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao, với diện tích bình quân từ 500 m2 trở lên; tỷ lệ hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; 3 cấp học đều đã đạt chuẩn quốc gia. Trong những năm qua, địa phương đã thực hiện quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả gắn với các sản phẩm chủ lực trên địa bàn và làm tốt công tác chính sách, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,29% năm 2019; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,5 triệu đồng, tăng hơn 22 triệu đồng so với năm 2012. Bằng sự phấn đấu tích cực nên năm 2019 xã An Hòa được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Hệ thống đường giao thông ở xã An Hòa được đầu tư phát triển đồng bộ. Ảnh: Hồng Diện Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đánh giá cao những kết quả đạt được của xã An Hòa trong quá trình xây dựng NTM, đồng thời mong muốn: Trong thời gian tới, xã An Hòa cần thực hiện tốt một số vấn đề như: Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, đề cao vai trò chủ thể của người dân trong việc chủ động, tự giác tham gia chương trình để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho chính bản thân và cộng đồng; Cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch NTM phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp với tình hình thực tế của địa phương; Chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất trên địa bàn theo hướng sản xuất hàng hóa; Tập trung lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu đã được đầu tư nhằm phát huy hết công năng sử dụng các công trình...



Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và 500 triệu đồng cho xã An Hòa. Ảnh: Hồng Diện Tại buổi lễ, thừa ủy quyền UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và trao 500 triệu đồng cho xã An Hòa.



Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019. Ảnh: Hồng Diện

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân và UBND huyện Quỳnh Lưu tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân; UBND xã An Hòa cũng tặng Giấy khen cho 10 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019./.