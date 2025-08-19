Xây dựng Đảng Xã Bạch Ngọc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trước năm 2030

Sáng 19/8, Đảng bộ xã Bạch Ngọc trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các xã, phường trên địa bàn tỉnh và 201 đảng viên đại diện cho 1.306 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bạch Ngọc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Ngọc Phương



Đảng bộ xã Bạch Ngọc được thành lập tại Quyết định số 3597-QĐ/TU, ngày 18/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (gồm sáp nhập Đảng bộ 5 xã Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây). Đảng bộ xã Bạch Ngọc hiện có 1.306 đảng viên sinh hoạt tại 48 tổ chức Đảng trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trên tất cả các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Ngọc phát biểu tại đại hội. Ảnh: Ngọc Phương



Theo đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, nhiều mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới nâng cao được nhân rộng.

Kinh tế - khoa học công nghệ - môi trường phát triển tích cực; nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng kỹ thuật mới; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ được mở rộng; hạ tầng được đầu tư; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét.

Đồng chí Nguyễn Thị Hợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thông qua báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh: Ngọc Phương



Văn hóa - xã hội khởi sắc; chất lượng giáo dục nâng lên; phong trào văn hóa, thể thao sôi nổi; an sinh xã hội đảm bảo; quốc phòng - an ninh giữ vững, không để xảy ra “điểm nóng”; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh.

Các thủ tục hành chính giải quyết nhanh gọn, đúng quy định; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện nghiêm túc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân về hệ thống chính trị.

Hướng tới xã nông thôn mới nâng cao

Nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ xã Bạch Ngọc đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 12,5%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 63,3% (năm 2030 đạt 102,5 triệu đồng/người/năm); phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.

Đồng chí Đặng Thành Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bạch Ngọc phát biểu tại đại hội. Ảnh: Ngọc Phương



Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bạch Ngọc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ mới, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra, xã Bạch Ngọc cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có; kịp thời nắm bắt và tận dụng các cơ hội; chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; huy động sức mạnh đoàn kết của toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Ngọc Phương



Trước mắt, cần định hướng rõ tầm nhìn dài hạn, tổ chức lại không gian phát triển, xác định các động lực then chốt và lựa chọn những giải pháp đột phá cho cả nhiệm kỳ.

Theo đó, xã cần tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; huy động tối đa các nguồn lực xã hội để phấn đấu xây dựng xã Bạch Ngọc trở thành một địa phương phát triển năng động, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Xã cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển xã phù hợp với yêu cầu phát triển không gian mới sau sáp nhập; đảm bảo tính kế thừa, đồng bộ, hiện đại và khả thi. Thành lập cụm công nghiệp để thu hút các dự án, nhà máy sản xuất có quy mô lớn. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, thiết yếu về hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục... nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Cùng đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng hóa các loại hình sản xuất, kinh doanh; xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn; xây dựng vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao; nâng chất lượng, giá trị của sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: Ngọc Phương



Đặc biệt, gắn việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh với du lịch sinh thái ở sông Lam, suối nước khoáng nóng để thúc đẩy kinh tế, đặc biệt khai thác lợi thế khu di tích lịch sử đền Quả Sơn, chùa Bà Bụt, khu phức hợp nước khoáng nóng Giang Sơn.

Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh ở nông thôn; đảm bảo quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, xã cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; xây dựng chính quyền điện tử gần dân, phục vụ Nhân dân, nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả phục vụ.

Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã cần sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế, thể hiện rõ quyết tâm đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, phong cách chỉ đạo điều hành, tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bạch Ngọc nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Phương



Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bạch Ngọc nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 29 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Thị Hợi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Đặng Thành Long được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã./.