Kinh tế

Xã biên giới Tam Hợp (tỉnh Nghệ An) khẩn cấp di dời 20 hộ dân sống trên đỉnh núi phòng tránh nguy cơ sạt lở

Trước tình hình mưa liên tiếp nhiều ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số 3, cụm dân cư bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An đối mặt với nguy cơ sạt lở núi, đe dọa nguy hiểm đến tính mạng, chính quyền xã đang khẩn cấp di dời 20 hộ dân đến nơi an toàn.