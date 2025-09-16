Kinh tế Xã Bình Chuẩn phát huy nội lực xây dựng nông thôn đổi mới Bình Chuẩn (thuộc huyện Con Cuông cũ) là xã không sáp nhập theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Chuẩn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII đề ra. Nhiệm kỳ mới, xã xác định phương châm phát triển tập trung “Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy nội lực, quyết tâm xây dựng nông thôn mới”.

Tình hình kinh tế - xã hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Chuẩn đảm bảo ổn định hệ thống chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các chỉ tiêu về kinh tế cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Diện tích, sản lượng, năng suất cây trồng luôn đạt mức cao. Tổng đàn gia súc có phần bị sụt giảm do tác động của dịch bệnh; nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định. Nhiều đề án, mô hình phát triển kinh tế từng bước được áp dụng.

Các mô hình phát triển kinh tế từng bước được áp dụng có hiệu quả ở Bình Chuẩn. Ảnh: Văn Trường

Hệ thống đường giao thông, kênh mương thủy lợi được tu sửa, làm mới, mở rộng. Quản lý tốt nguồn tài nguyên, không để khai thác, lấn chiếm trái phép. Công tác giải phóng mặt bằng, hành lang an toàn giao thông, xử lý rác thải, môi trường được quan tâm thực hiện. Các hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân. Chất lượng giáo dục đào tạo, chế độ chính sách được đảm bảo...

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã duy trì nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai xây dựng ban hành, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch...các cấp. Phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các hội được kiện toàn, có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động ngày càng nâng lên.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế: Kinh tế chưa tạo được đột phá mang tính bền vững, chưa tạo được các sản phẩm đặc trưng của địa phương đủ sức cạnh tranh. Chuyển dịch cơ cấu chậm. Chất lượng nguồn nhân lực thấp chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Quản lý nhà nước trên một số mặt còn hạn chế đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý bảo vệ rừng, an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp. Năng lực, sức chiến đấu của một số chi bộ đảng chưa cao. Trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, người lao động chưa đáp ứng yêu cầu.

Các cấp ngành, lực lượng xã Bình Chuẩn ký kết quy chế phối hợp chung tay xây dựng, phát triển xã nhà trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CSCC

Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện đến năm 2025 của xã Bình Chuẩn đạt hơn 73,5 tỷ đồng, đạt 47,39%. Trong đó: Giá trị nông, lâm, thủy sản: 49,6 tỷ đồng (51,55%); Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng: 11,1 tỷ đồng (45,25%); Thương mại – Dịch vụ: 12,4 tỷ đồng (36,38%). Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.154,6 tấn/ KH 1.508 tấn, đạt 142,8%

Xã cũng kết hợp chặt chẽ 03 chương trình MTQG với các đề án, kế hoạch phát triển KTXH của địa phương, trong 5 năm các CTMTQG đã đầu tư hỗ trợ xây dựng các mô hình, dự án như: Mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, khoanh nuôi bảo vệ rừng, chuyển đổi nghề, hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt,... với kinh phí hơn 13 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Khí thế bước vào năm học mới của cô và trò ở Bình Chuẩn. Ảnh: CSCC

Về dịch vụ - thương mại, xã có nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các hoạt động thương mại, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch cộng đồng, khôi phục chợ phiên Mường Chon; khôi phục và phát triển nghề mây, tre đan và sản xuất các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn xã.

Các cấp chính quyền, thôn bản thường xuyên phát động phong trào vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, hiến tài sản trên đất mở rộng đường giao thông. Xã cũng huy động hàng ngàn ngày công của nhân dân thường xuyên phát quang, nạo vét, tổng dọn vệ sinh các tuyến đường liên xã, liên thôn, đường nội thôn, sửa chữa cầu cống, mương máng thuỷ lợi trên địa bàn, phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân.

Xã triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đã đạt 13/19 tiêu chí, 02/7 bản về đích NTM, 03/7 bản đạt làng văn hóa.

Chợ phiên Mường Chon là một trong những điểm nhấn phát triển dịch vụ, thương mại gắn với du lịch ở Bình Chuẩn. Ảnh: Bá Hậu

Ngoài ra, Bình Chuẩn cũng duy trì, phát huy các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân như: Các CLB dân ca Thái; tham gia Hội thi giải bóng chuyền Nam, nữ giải bóng chuyền hơi trong các dịp lễ. Thực hiện phương châm “Phát huy tối đa nội lực, tăng cường tranh thủ ngoại lực”, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm sự tham gia nhiệt tình của nhân dân, trong nhiệm kỳ, đã rà soát xây mới, sửa chữa 72 ngôi nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; kêu gọi để vận động ủng hộ được trên 5,1 tỷ đồng và nhân dân trên địa bàn các thôn bản hỗ trợ, giúp đỡ bằng ngày công.

Tăng cường hiệu quả cải cách hành chính

Trong nhiệm kỳ, xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, qua đó góp phần hạn chế các thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho Nhân dân. Lắp đặt đường truyền Internet tốc độ cao, hệ thống camera để giám sát hoạt động tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ đối với công dân, có 3 cụm loa ứng dụng viễn thông - CNTT, 100% bộ cán bộ, công chức của xã đã được trang bị máy tính; 100% cán bộ, công chức có và sử dụng thư điện tử; Bộ phận một cửa của xã lắp đặt máy Scan, máy tính, thực hiện thanh toán qua điện tử.

Kết quả cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn xã bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh.

Bình Chuẩn tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CSCC

Xã chỉ đạo duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu các ngày Lễ, Tết; Phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự tăng cường tuần tra, tuyên truyền chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không để phát sinh các điểm nóng, không có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra trong nhân dân.

Định hướng phát triển

Đảng bộ và nhân dân Bình Chuẩn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Khắc phục tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại. Phát huy nội lực, quyết tâm xây dựng xã Bình Chuẩn từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới”. Bình Chuẩn vẫn là xã nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (20,82%); việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn thấp, tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân chậm được khắc phục.

Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị, sự đoàn kết, đồng thuận cao, Bình Chuẩn duy trì nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng và hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền; Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh văn hóa, con người và khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác tối đa nội lực, đồng thời tích cực thu hút ngoại lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới.

Cán bộ xã và các lực lượng ở Bình Chuẩn quan tâm các gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Ảnh: CSCC

Xã Bình Chuẩn xác định các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030: Điều chỉnh, bổ sung, xây dựng quy hoạch chung xã. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi một phần diện tích trồng rừng nguyên liệu sang trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Bình Chuẩn ngày càng phát triển.