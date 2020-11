Xã Diễn Liên (Diễn Châu) đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới

Sau 9 năm triển khai thực hiện, diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã huy động sự tham gia tích cực của nhân dân, các doanh nghiệp và con em quê hương đang công tác, làm ăn khắp mọi miền Tổ quốc. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua là trên 293 tỷ đồng; trong đó vốn nhân dân đóng góp 216 tỷ đồng (chiếm 77% tổng nguồn vốn xây dựng NTM của xã).

Đến nay, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp khang trang, hiện đại; 100% tuyến đường trong xã đã được đổ bê tông. Các trường học đều được kiên cố hóa, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. Người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Qua đó nâng mức bình quân thu nhập đầu người năm 2020 đạt trên 36 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo tiêu chí mới còn 0,64%.

Đồng chí Nguyễn Văn Hằng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Võ Văn Chính

Công tác văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế đạt được nhiều kết quả phấn khởi; lĩnh vực quốc phòng, an ninh được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân đồng tình hưởng ứng; các tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Nhân dân phấn khởi, hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương.