Thời sự Xã Hưng Nguyên Nam quyết tâm đạt nông thôn mới kiểu mẫu Chiều 21/8, Đảng bộ xã Hưng Nguyên Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội xác định đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2029.

Chương trình chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Dự đại hội có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên. Cùng tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các thành viên Tổ công tác 48 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 247 đảng viên, đại diện cho 1.790 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Hưng Nguyên Nam.

4/4 xã trước khi sáp nhập đạt chuẩn nông thôn mới

Các đại biểu và nguyên lãnh đạo cấp tỉnh tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới (2025 – 2030). Đại hội cũng sẽ thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hưng Nguyên Nam khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đảng bộ xã Hưng Nguyên Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất đảng bộ 4 xã: Hưng Lĩnh, Long Xá, Xuân Lam và Thông Tân. Đảng bộ có 1.790 đảng viên, sinh hoạt tại 56 tổ chức Đảng trực thuộc.

Triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các xã trước khi sáp nhập và xã Hưng Nguyên Nam hiện nay đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến xóm.

Nhờ đó, kết quả kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục đạt được nhiều điểm sáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tạo nền tảng, động lực cho nhiệm kỳ mới phát triển cao hơn.

Đồng chí Lê Phạm Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên Nam khai mạc Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Nổi bật, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân các xã cũ ước đạt 9,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp chuyển dần sản xuất từ chuyển rộng sang chiều sâu với hàm lượng khoa học cao, nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế với nhiều mô hình cây, con ứng dụng công nghệ cao, VietGAP.

Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống các xã chỉ đạo quyết liệt, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường của các tầng lớp nhân dân. Kết quả, đến cuối năm 2024, cả 4/4 xã cũ đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Cao Anh Đức - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước chuyển biến tích cực; trên địa bàn có 1 xóm được công nhận “Làng Văn hoá tiêu biểu cấp tỉnh”. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Thái Huy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hưng Nguyên Nam điều hành thảo luận tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Công tác xây dựng Đảng được chăm lo toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức, cán bộ; dân vận, kiểm tra, giám sát; hệ thống chính trị tiếp tục chú trọng …

Đặc biệt, sau khi sắp xếp, vận hành theo chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, hệ thống chính trị xã Hưng Nguyên Nam đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai công việc kịp thời, thông suốt; không để gián đoạn trong phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp; thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả cao trong quản lý, điều hành theo mô hình mới.

Đại biểu các địa phương và đơn vị trên địa bàn tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đề ra mục tiêu chung cho nhiệm kỳ 2025 - 2030: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Hưng Nguyên Nam đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối nhiệm kỳ.

Đại hội cũng đề ra 14 chỉ tiêu chung, 11 chỉ tiêu đặc thù và 8 chỉ tiêu khác; 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 3 nhóm giải pháp chủ yếu cho công tác lãnh đạo của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Nguyên Nam khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 24 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Lê Phạm Hùng - Chủ tịch HĐND xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Nguyên Nam, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Các đồng chí Thái Huy Dũng và Cao Anh Đức được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Nguyên Nam, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Nguyên Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa



Xây dựng chương trình hành động trên tinh thần "5 rõ"

Thay mặt đoàn công tác của Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên, Tổ trưởng Tổ công tác số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Hưng Nguyên Nam cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo đủ theo các vị trí chức danh, đáp ứng yêu cầu chất lượng về tri thức, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, ngang tầm nhiệm vụ.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ cần có khát vọng đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên, Tổ trưởng Tổ công tác số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Về phát triển kinh tế - xã hội, xã cần nhận diện đúng lợi thế và thách thức trong bối cảnh mới để có tư duy đột phá, xác định hướng đi đúng và trúng; khai thác tốt các điều kiện, tiềm năng, lợi thế sẵn có; vận dụng linh hoạt, phát huy nội lực, tranh thủ thu hút ngoại lực để phục vụ cho mục tiêu phát triển chung của xã; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; chú trọng giữ gìn, phát huy bản sắc, nét đẹp văn hoá truyền thống đặc trưng con người Hưng Nguyên Nam làm nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Các đảng viên biểu quyết Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Tăng cường quốc phòng, an ninh, gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển.

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Nguyên Nam cần xây dựng chương trình hành động, phân công rõ ràng, cụ thể theo tinh thần “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm, đưa Hưng Nguyên Nam đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2029.