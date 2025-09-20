Kinh tế Xã Lương Sơn quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Việc sáp nhập thành đơn vị hành chính mới trong mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn mở thêm cơ hội để xã Lương Sơn (Nghệ An) tiếp cận các nguồn lực đầu tư lớn hơn, khai thác thế mạnh địa phương về đất đai, nguồn lao động, văn hóa và vị trí địa lý,...trở thành đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập người dân.

Tiền đề để phát triển

Xã Lương Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Bài Sơn, Đông Sơn, Hồng Sơn, và Tràng Sơn thuộc huyện Đô Lương trước đây; có tổng diện tích tự nhiên 47,39 km2; dân số toàn xã có 6.695 hộ với 26.494 nhân khẩu được phân bổ trên địa bàn 21 xóm. Đảng bộ có 1134 đảng viên, sinh hoạt tại 38 Đảng bộ, chi bộ.

Quang cảnh xã Lương Sơn (Nghệ An). Ảnh: PV



Triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã trước đây trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, tạo tiền đề để phát triển vào những năm tiếp theo.

Kinh tế liên tục tăng trưởng, bình quân ước đạt 9.02 %/năm. Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy Sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng cơ bản, thương mại - dịch vụ theo mục tiêu đại hội đề ra, trong đó: Tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản đến năm 2025 ước đạt 25.3%; Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng đến năm 2025 ước đạt 40.5%; Tỷ trọng ngành dịch vụ đến năm 2025 ước đạt 34.2%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 63,6 triệu đồng/người/năm.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lương Sơn họp bàn định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: CSCC



Nông nghiệp duy trì ổn định, giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nông thôn. Sản xuất nông nghiệp được triển khai theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới tổ chức sản xuất, hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đến nay đạt 5.475,39 tấn. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng tập trung trang trại, gia trại gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường, nhiều mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Người dân xã Lương Sơn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: CSCC



Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, nâng dần tỉ trọng cơ cấu kinh tế. Hiện nay trên địa bàn toàn xã có 37 cơ sở sản xuất mộc cao cấp; có 14 cơ sở sản xuất gạch ép không nung; có 55 cơ sở sản xuất miến, bún, bánh đa, dò chả, dò bê; sản xuất trà túi lọc và cao cà gai leo, có 86 hộ kinh doanh vận tải; có 35 cửa hàng kinh doanh lớn nhỏ và 12 nhà phân phối hàng tạp hóa; có 68 công ty, doanh nghiệp tư nhân hoạt động có hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ xã tranh thủ tối đa các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cấp trên và tích cực huy động nguồn lực tại địa phương để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình xã hội dân sinh, hạ tầng kinh tế và công trình giao thông trọng điểm để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội.

Lãnh đạo xã Lương Sơn kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: CSCC



Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Tổng nguồn lực huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt 192,2 tỷ đồng trong đó vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) 168 tỷ đồng, nhân dân dân đóng góp 24,2 tỷ đồng vào đầu tư xây dựng các công trình xây dựng. Trong nhiệm kỳ đã có xã Đông Sơn và xã Tràng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tựu mới. Giáo dục đạt kết quả khá toàn diện, chất lượng có bước tiến bộ vượt bậc. Văn hóa, thể thao phát triển đúng định hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác y tế, dân số, công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân chuyển biến tích cực, có nhiều tiến bộ mới. Công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng, với sự tham gia tích cực, hiệu quả đạt nhiều kết quả nổi bật. Quốc phòng được củng cố, tăng cường, an ninh, trật tự an toàn xã hội bảo đảm vững chắc.

Quang cảnh xã Lương Sơn. Ảnh: PV



Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng, đổi mới, có chuyển biến mạnh mẽ; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy tốt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Quyết tâm xây dựng

xã nông thôn mới nâng cao

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã Lương Sơn đứng trước những cơ hội và thách thức mới từ việc sáp nhập đơn vị hành chính. Điều này đòi hỏi sự đổi mới, nỗ lực và phát triển mạnh mẽ hơn nữa của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân.

Nghi thức đội chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9 tại xã Lương Sơn. Ảnh: CSCC



Quan điểm phát triển của xã Lương Sơn trong 5 năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác tối đa mọi tiềm năng lợi thế sẵn có và huy động hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ, công nghiệp xây dựng và nông, lâm nghiệp bền vững; tăng cường thu hút đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10 -11,13 %; xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững chắc, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Phấn đấu đến năm 2030, xã Lương Sơn đạt nông thôn mới nâng cao đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Quang cảnh nông thôn mới ở xã Lương Sơn. Ảnh: CSCC



Để đạt mục tiêu trên Đảng bộ đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và các nhóm giải pháp cụ thể.

Trước hết, Đảng bộ tập trung đổi mới, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số liên thông nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước và phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân; xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức có tâm, có tầm làm việc hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ xã Lương Sơn chăm lo công tác phát triển đảng viên mới. Ảnh: CSCC



Trên lĩnh vực kinh tế, phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học vào sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng. Xây dựng một số sản phẩm nông nghiệp như bánh gai, thương hiệu chè Thống nhất, tinh bột nghệ, cam, ổi Thống nhất, các sản phẩn cà gai leo… đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên nhằm tăng giá trị góp phần nâng cao thu nhập. Tận dụng tốt các diện tích mặt nước ao, hồ để nuôi trồng thủy sản, phát huy và nhân rộng các mô hình nuôi trồng các sản phẩm có giá trị cao như: Ốc bươu đen, lươn, ếch, cua đồng,...

Cán bộ xã Lương Sơn trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: CSCC



Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích người dân. Tích cực vận động người dân cải tạo vườn tạp, xây dựng các vườn chuẩn, cải tạo cảnh quan môi trường từ nhà, ra ngõ, góp phần tạo bức tranh chung về nông thôn mang bản sắc xứ Nghệ: sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp để tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục động viên Nhân dân duy trì phát triển các ngành nghề sẵn có trên địa bàn, sản xuất vật liệu xây dựng, mộc dân dụng, mộc cao cấp, sản xuất bánh, bún, miến...

Ban Chấp hành Đảng bộ Lương Sơn nhiệm kỳ 2025 -2030 nhận nhiệm vụ. Ảnh: CSCC



Thực hiện tốt công tác lập các quy hoạch: Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để triển khai xây dựng công trình, dự án, thu hút đầu tư.

Quan tâm đầu tư, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn; thu hút xây dựng các khu vui chơi giải trí, ẩm thực gần bờ sông Lam, phối hợp để xây dựng các điểm du lịch và hình thành chuỗi du lịch về văn hóa tâm linh, sinh thái, trải nghiệm từ Đập Dâng (Ba ra), chùa Lương Sơn, Điện Nhà Vi.. kết nối với các điểm du lịch của các xã lân cận như như Truông Bồn, Đền Quả Sơn, khu du lịch sinh thái DoLuong Legend. Bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích và di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch, như Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan.

Quang cảnh xã Lương Sơn. Ảnh: PV



Kế thừa những thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lương Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua thách thức, khắc phục khó khăn, hạn chế, chủ động nắm bắt thời cơ; khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, ngành để đưa xã phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.