Xã Mã Thành (Yên Thành) chủ động cách ly 1 xóm để chống dịch

Hai ngày nay, chính quyền xã Mã Thành, huyện Yên Thành đang ráo riết truy vết những người tiếp xúc gần với trường hợp F1 ở xóm Đồng Nhân. Người này đã đi trên xe khách 7 chỗ do F0 V.L.Q ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai điều khiển.

Hiện nay, xã Mã Thành đã thực hiện cách ly đối với F1 nói trên và truy vết được 30 người tiếp xúc gần. Xã này cũng quyết định cách ly toàn bộ xóm Đồng Nhân để chống dịch.

Một góc xã Mã Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường