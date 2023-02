Xã miền núi Nghệ An chuyển đổi cây trồng để đảm bảo an toàn lưới điện

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trước đây, bà con xã Yên Hợp (Quỳ Hợp) thường trồng keo dưới hành lang lưới điện cao áp, vào mùa mưa bão hoặc khi khai thác keo đã xảy ra những sự cố đáng tiếc. Từ cuối năm 2022, chính quyền địa phương đã vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng dưới hành lang lưới điện.

Trước đây, dưới hành lang an toàn lưới điện, gia đình anh Lê Minh Khoa (xóm Hợp Thành, xã Yên Hợp) trồng keo. Cây keo cao nên vào mùa mưa bão thường bị gãy đổ, va chạm vào dây điện gây chập điện.

Mặt khác, đến khi thu hoạch, chiều cao của cây keo lên đến 20-30m nên rất khó khai thác, đã có trường hợp, khi cắt keo, cây vướng vào dây điện, gây mất điện cục bộ. Tuy nhiên, nếu để đất trống thì rất lãng phí; trong khi đó, trồng các loại cây trồng khác thì việc chăm sóc chiếm nhiều thời gian.

Cuối năm 2022, khi UBND xã có kế hoạch về chuyển đổi cây trồng dưới hành lang an toàn lưới điện, anh đã đăng ký tham gia. Hiện nay, trên diện tích đất dưới lưới điện cao thế, anh đã chuyển sang trồng cây xạ đen. Sau 2 tháng trồng, cây phát triển tốt. Loại cây này vừa thích ứng tốt với điều kiện đất đai, khí hậu, vừa là cây lâu năm, trồng một lần, thu hoạch 7-8 năm mới phải thay thế.

Cạnh đó, hộ bà Nguyễn Thị Minh cũng đã đăng ký trồng cây xạ đen thay thế cây keo lá tràm dưới lưới điện cao thế. Bà Minh cho biết: “Nghe chính quyền vận động, được sự hỗ trợ của cấp trên về chi phí đầu tư ban đầu, được tập huấn kỹ thuật trồng, bao tiêu sản phẩm nên tôi đồng ý chuyển đổi. Vừa có lợi cho phát triển kinh tế gia đình, vừa đảm bảo an toàn cho lưới điện”.

Bắt đầu từ tháng 10/2022, UBND xã Yên Hợp đã xây dựng kế hoạch về “Xây dựng mô hình Trồng cây dược liệu dưới lưới điện cao thế”. Đây là mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất hành lang lưới điện nhằm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao thế 35kV, tránh chạm chập gây mất điện cục bộ trên địa bàn. Đồng thời, đảm bảo tận dụng đất dưới hành lang lưới điện cao thế 35kV, góp phần cải tạo đất, phát triển kinh tế hộ.

Ông Chu Ngọc Tân - Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế, UBND xã Yên Hợp cho biết: “Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất hành lang lưới điện cao thế 35kV nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế của xã giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các hộ dân tham gia chuyển đổi sẽ được hỗ trợ kinh phí về giống, vật tư, phân bón; được tập huấn khoa học kỹ thuật, được bao tiêu sản phẩm. Theo đó, tổng diện tích thực hiện mô hình là 5ha tại 3 tuyến: Tuyến 1: Từ xóm Trọng Cánh đến xóm Dé; Tuyến 2: Từ xóm Thái Lão vào xóm Bọc; Tuyến 3: Từ xóm Cầu Đá vào xóm Khạng. Tổng kinh phí thực hiện mô hình là 300 triệu đồng”.

Tính đến thời điểm này, toàn xã Yên Hợp đã có 30 hộ chuyển đổi cây keo sang trồng cây dược liệu dưới lưới điện cao thế với diện tích gần 1,5ha. Theo đánh giá ban đầu, cây dược liệu như: Cà gai leo, lá khôi tím, xạ đen, bách bộ, macca, đinh lăng phát triển tốt, vốn đầu tư không nhiều, không tốn công chăm sóc và chu kỳ khai thác kéo dài từ 7-10 năm. Đặc biệt, dược liệu bà con làm ra được một hợp tác xã đứng chân trên địa bàn bao tiêu toàn bộ.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trong tỉnh, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn diễn ra phổ biến, gây sự cố điện và tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân.

Do đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng dưới hành lang lưới điện rất cấp thiết, vừa đảm bảo an toàn lưới điện, vừa mang lại hiệu quả kinh tế bền vững cho người dân. Và mô hình trồng dược liệu dưới hành lang an toàn lưới điện ở Yên Hợp (Quỳ Hợp) cần được nhân rộng…