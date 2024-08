Kinh tế Xã Nghi Liên kỷ niệm 70 năm thành lập, đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa Tối 11/8, UBND xã Nghi Liên (thành phố Vinh) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ. Ảnh: Quang An

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vinh; đại diện các sở, ban, ngành, Thành uỷ, UBND thành phố Vinh và các đơn vị, địa phương, cùng đông đảo nhân dân xã Nghi Liên.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Chủ tịch UBND xã Nghi Liên báo cáo kết quả 70 năm xây dựng và phát triển xã. Ảnh: Quang An

Theo suốt chiều dài lịch sử của đất nước, xã Nghi Liên là vùng đất đã hình thành từ lâu đời. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Nghi Liên đã không ngại hy sinh gian khổ, ngày đêm đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 1A, đường sắt, sân bay được thông suốt. Hàng ngàn con em địa phương đã xung phong ra tiền tuyến đấu tranh, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh chúc mừng xã Nghi Liên 70 năm phát triển và được công nhận xã NTM kiểu mẫu về văn hóa. Ảnh: Quang An

Hòa bình lập lại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Liên đã chung sức, đồng lòng vượt qua bao khó khăn, thách thức để đưa quê hương ngày càng giàu mạnh. Năm 2003, Nghi Liên là xã đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt danh hiệu xã văn hóa; năm 2014 là một trong hai xã về đích nông thôn mới đầu tiên của tỉnh; năm 2021 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT cùng TP. Vinh trao chứng nhận xã Nghi Liên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về văn hóa. Ảnh: Quang An

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương không ngừng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,5%, thu nhập bình quân đạt trên 59 triệu đồng/người/năm. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư, nâng cấp; phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh được đẩy mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vinh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 70 năm xây dựng và phát triển xã Nghi Liên. Ảnh: Quang An

Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 70 năm xây dựng và phát triển xã Nghi Liên. Ảnh: Quang An

Cơ sở vật chất và chất lượng dạy học ở 3 cấp học được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai nghiêm túc, kịp thời và đúng đối tượng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh chính trị được đảm bảo, không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn và được công nhận là địa bàn sạch về ma túy.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM kiểu mẫu xã Nghi Liên. Ảnh: Quang An

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Liên vinh dự được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hoá. Đây là ghi nhận cho nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo và sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây.

Lãnh đạo TP. Vinh tặng bức trướng chúc mừng 70 năm thành lập và phát triển xã Nghi Liên. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vinh chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Liên đã đạt được nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa.

Đồng chí Trần Ngọc Tú nhấn mạnh, thành tích này sẽ là nguồn cổ vũ động viên để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Liên tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu đi vào chiều sâu, bền vững, góp phần xây dựng quê hương Nghi Liên ngày càng phát triển, thực sự là “miền quê đáng sống" nơi cửa ngõ thành Vinh.

Lãnh đạo TP. Vinh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên địa bàn xã Nghi Liên. Ảnh: Quang An

Dịp này, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo thành phố Vinh thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa năm 2024 cho xã Nghi Liên theo quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng 70 năm xã Nghi Liên và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã./.