Xã Nghi Tiến vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Những dấu ấn rõ nét

Đồng chí Lưu Đình Nghị - Bí thư Đảng bộ xã Nghi Tiến chia sẻ, nhiệm kỳ qua được các cấp quan tâm đầu tư phát triển vào địa bàn để khai thác tiềm năng du lịch biển; nhiều chương trình, dự án đầu tư đã phát huy nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Về kinh tế, xã Nghi Tiến tiếp tục có sự phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,25%. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 (giá so sánh 2010) ước đạt 97,4 tỷ đồng; trong đó: giá trị sản xuất ngành nông - lâm - ngư 46,1 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt 36,5 tỷ đồng; dịch vụ - thương mại đạt 14,9 tỷ đồng (vượt 430% so với Nghị quyết Đại hội). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45,3 triệu đồng/người/năm (tăng 11,1 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); tỷ lệ hộ nghèo từ 6,5% năm 2015 giảm xuống còn 1% năm 2020.

Phát huy tiềm năng lợi thế, xã Nghi Tiến tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ; đưa lúa lai vào sản xuất vụ đông xuân, cây dưa hấu vụ hè thu cho hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi phát triển ổn định, xây dựng thêm được 5 gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản được duy trì và phát triển; sản lượng khai thác đánh bắt hải sản năm 2020 ước đạt 200 tấn (tăng hơn 20 tấn so với năm 2015); duy trì diện tích nuôi tôm nước mặn lợ 3,3 ha với sản lượng 30 tấn; nuôi cá nước ngọt 38,5 ha.

Làm đường giao thông nông thôn ở xóm Bắc Thắng, xã Nghi Tiến (Nghi Lộc). Ảnh P.V

Thương mại - dịch vụ phát triển khá, xã đã khai thác, phát huy lợi thế vùng biển để phát triển các dịch vụ. Từng bước kết nối với khu du lịch Bãi Lữ, Cửa Hiền hình thành các nhà hàng kinh doanh ăn uống phục vụ khách du lịch; tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Dịch vụ và hệ thống buôn bán lẻ khu vực chợ Chùa ngày càng phát triển, đa dạng các loại hình dịch vụ, lượng trao đổi hàng hóa tăng nhanh. Dịch vụ vận tải phát triển khá mạnh, dịch vụ tín dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu lao động.

Trong 5 năm qua, xã Nghi Tiến đã triển khai thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư; tổng vốn huy động để xây dựng cơ bản ước đạt trên 25,813 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp hơn 6,1 tỷ đồng). Xây dựng thêm 10,91 km đường bê tông, 3 tuyến đường nhựa gần 3,3 km; nâng cấp các nhà học cao tầng Trường THCS Tiến Thiết, các công trình phụ trợ cho 3 hệ học, trụ sở làm việc của xã, sân vận động, xây dựng mới nhà văn hóa xã. Đầu tư xây dựng thêm 2 trạm biến áp, nâng cấp hệ thống dẫn điện hạ thế...

Nghi Tiến cũng tập trung đầu tư cho giáo dục, trường lớp được xây dựng ngày càng khang trang. Hàng năm tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh khá các cấp tăng; đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, chất lượng mũi nhọn được chú trọng. Trường mầm non, tiểu học được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I; hiện đang tiếp tục xây dựng Trường THCS Tiến - Thiết đạt chuẩn trong năm 2020... Về y tế, các chương trình quốc gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng và y tế dự phòng được thực hiện tốt; không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Đoàn Thanh niên xã Nghi Tiến phối hợp với CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc khám bệnh và cấp phát thuốc cho người già; Hội Phụ nữ xã Nghi Tiến tổ chức múa dân vũ kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước; Lực lượng vũ trang xã Nghi Tiến diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Ảnh: P.V

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sâu rộng trong mọi lứa tuổi, thu hút đông đảo hội viên tham gia trên các lĩnh vực. Đặc biệt, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được nhân dân quan tâm hưởng ứng. Đến cuối năm 2019 đã có 10 khu dân cư và 3 đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 87,4%;...



Công tác xây dựng Đảng được chăm lo toàn diện; chú trọng và nghiêm túc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định trách nhiệm nêu gương của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị...

Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Tiến đặt ra quyết tâm cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 là đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa địa phương phát triển bền vững toàn diện; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Để đạt được mục tiêu này, theo đồng chí Lưu Đình Nghị - Bí thư Đảng ủy xã, Đảng bộ xã Nghi Tiến tiếp tục đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Về phát triển kinh tế, trọng tâm là quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh rau màu; phát triển mạnh vụ đông, đa dạng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Mở rộng phát triển các ngành dịch vụ - thương mại, gắn với tiềm năng du lịch biển. Đối với chăn nuôi, tăng cường công tác quản lý phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt chương trình tiêm phòng, áp dụng tiến bộ KHKT vào chăn nuôi, mở rộng các mô hình chăn nuôi tập trung quy mô vừa.

Đoàn Thanh niên xã Nghi Tiến tham gia xây dựng 3 tuyến đường cột cờ với tổng chiều dài 1,8km; Mô hình chăn nuôi gà siêu trứng cho thu nhập cao ở xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc. Ảnh Ngọc Anh

Cùng với đó là chăm lo toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trọng tâm là nâng cao chất lượng xóm, gia đình đạt chuẩn văn hóa. Cùng đó nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế từ xã đến xóm, đảm bảo 100% số xóm có cán bộ y tế. Thực hiện tốt đề án giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh xuất khẩu lao động ở các thị trường có thu nhập cao... Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; củng cố và bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự an toàn xã hội.