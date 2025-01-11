Kinh tế Xả nước hồ chứa nhà máy thủy điện Chi Khê, xã Con Cuông từ 19h 30 phút ngày 1/11 Chiều 1/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh có thông báo về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa Nhà máy thủy điện Chi Khê, xã Con Cuông, bắt đầu từ 19 giờ 30 phút, ngày 1/11.

Vào lúc 15 giờ 07 phút ngày 1/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh nhận được thông báo số 24 của Công ty cổ phần thủy điện Chi Khê về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa Nhà máy thủy điện Chi Khê.

Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa Nhà máy thủy điện Chi Khê được an toàn theo đúng Quy trình đơn hồ và Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Công ty cổ phần thủy điện Chi Khê thông báo dự kiến vận hành điều tiết nước hồ chứa Nhà máy thủy điện Chi Khê.

Hồ chứa Nhà máy thủy điện Chi Khê. Ảnh: Phú Hương

Theo đó, thời gian dự kiến xả vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 1/11; với lưu lượng xả dự kiến từ 506m3/s đến 1.000m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy), lưu lượng này có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước đến hồ.

Việc xả nước qua đập tràn sẽ kết thúc khi lưu lượng nước về hồ Chi Khê tương đương với lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thông báo cho UBND các xã, phường: Con Cuông, Cam Phục, Châu Khê, Mậu Thạch, Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ, Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn, Cát Ngạn, Đại Đồng, Xuân Lâm, Hoa Quân, Bích Hào, Kim Bảng, Tam Đồng, Kim Liên, Thiên Nhẫn, Đại Huệ, Nam Đàn, Vạn An, Lam Thành, Hưng Nguyên, Yên Trung, Hưng Nguyên Nam, Nghi Lộc, Phúc Lộc, Đông Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Tiên Đồng, Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết; để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy Thủy điện Chi Khê biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.