Pháp luật

Xả nước thải chưa khử trùng, xác lợn xử lý sai quy trình, một công ty ở Nghệ An bị phạt 370 triệu đồng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã ký Quyết định số 71/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty CP PT Công nghiệp Xanh, có trụ sở tại xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An, do vi phạm các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.