Xả tràn hồ chứa Sông Sào và hồ chứa thủy điện Chi Khê

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3, khu vực Nghệ An có mưa to đến rất to. Để đảm bảo an toàn hồ chứa, Nhà máy Thủy điện Châu Thắng thông báo xả lũ.