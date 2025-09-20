Vô xứ Nghệ Xã Văn Hiến xác định rõ lợi thế để bứt phá trong kỷ nguyên mới Phát huy thế mạnh sau hợp nhất, Đảng bộ xã Văn Hiến tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững.

TẠO CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ



Xã Văn Hiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 5 xã: Hòa Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn thuộc huyện Đô Lương trước đây; địa bàn có diện tích tự nhiên hơn 55 km2, dân số hơn 39.100 người. Đảng bộ có tổng 1.748 đảng viên, sinh hoạt tại 55 tổ chức Đảng trực thuộc.

Phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở xã Hiến Sơn. Ảnh: PV



Trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy Đảng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Cùng với đó, Đảng bộ xã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc; phát triển đảng viên mới. 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; triển khai các mô hình “Chi bộ bốn tốt” và “Đảng bộ bốn tốt”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị ở cơ sở...

Nhà máy nước sạch ở Hòa Sơn. Ảnh: PV



Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ 5 xã trước khi sáp nhập và xã Văn Hiến sau sáp nhập đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cùng với nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế với nhiều chuyển biến tích cực; trong đó, xác định mũi nhọn phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương giai đoạn 2021 – 2025 đạt 11%/năm. Tổng giá trị sản phẩm năm 2025 ước đạt 3.122,3 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng, chiếm 36 % cơ cấu kinh tế địa phương; thương mại - dịch vụ, chiếm 44,2%; nông nghiệp chỉ còn 19,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 87,6 triệu đồng/năm (tăng 37,6 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Hoạt động sản xuất công nghiệp tại xã Văn Hiến. Ảnh: PV



Trong nhiệm kỳ xã đã tạo bước đột phá trong đầu tư, phát triển hạ tầng nông thôn, xây dựng hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Thượng Sơn, tranh thủ các nguồn lực, trong nhiệm kỳ đã đầu tư xây dựng được 133 công trình lớn nhỏ với tổng nguồn vốn hơn 328,884 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn cấp trên hỗ trợ 186,7 tỷ đồng, ngân sách xã 130,884 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 11,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, Đảng ủy xã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chương trình nông thôn mới được cả hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo. Đến cuối nhiệm kỳ, cả 5 xã trước khi sáp nhập đều đạt và giữ vững tiêu chí nông thôn mới; trong đó 3 đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã được chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa.

Xã quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa. Ảnh: CSCC



Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, xã thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, trong đó chú trọng tạo điều kiện phát triển công tác giáo dục địa phương. Trên địa bàn xã Văn Hiến có 11 trường học đạt chuẩn quốc gia; trong đó có 7 trường đạt chuẩn mức độ II và 4 trường đạt chuẩn mức độ I.

Phong trào văn hóa, thể thao phát triển sâu rộng, với 28/33 xóm, 22 dòng họ và 20 cơ quan đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; 33/33 xóm có sân thể thao và 20/33 xóm có dụng cụ thể thao ngoài trời... Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được địa phương chú trọng.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển.

Quang cảnh nông thôn mới ở Văn Hiến. Ảnh: CSCC



XÁC ĐỊNH RÕ LỢI THẾ ĐỂ BỨT PHÁ



Trên tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển", nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ xã Văn Hiến xác định mục tiêu chung cho nhiệm kỳ tới: Xây dựng xã Văn Hiến đến năm 2030 phát triển toàn diện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững; nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân đạt mức khá của tỉnh; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, an sinh xã hội được đảm bảo; Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Xã Văn Hiến trao ủng hộ xã Lượng Minh khắc phục thiên tai. Ảnh: CSCC



Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 -2030 - Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11-12 %. - Cơ cấu kinh tế đến 2030: + Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 13,6%. + Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: 40,2%. + Dịch vụ và thương mại: 46,2%. - Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 150 - 160 triệu đồng - Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đến năm 2030 đạt 3.800 - 4.000 tỷ đồng - Phấn đấu xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao - Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,55% - Đảng bộ xã hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đó, Đảng bộ đề ra 32 chỉ tiêu; 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; 3 khâu đột phá và 7 công trình, dự án trọng điểm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các phong trào văn hóa thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương. Ảnh: CSCC



Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã Văn Hiến xác định tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân; khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển; xây dựng đội ngũ cán bộ xã có đủ năng lực, trình độ, đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, bảo đảm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Xã chăm lo công tác giáo dục. Ảnh: CSCC

Trên lĩnh vực kinh tế, xã tăng cường mở rộng công tác đối ngoại, thu hút đầu tư; tăng cường liên kết các xã, các vùng khác để mở rộng không gian phát triển, gắn với nghiên cứu các mô hình phát triển mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển đa dạng, phổ biến, tạo động lực phát triển mới.

Đối với nông nghiệp, tập trung chuyển dịch cơ cấu lại các loại cây trồng theo các nhóm sản phẩm chủ lực và vùng sinh thái để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn quy mô diện tích 3-5 ha rau màu tại các vùng có truyền thống như Hòa Sơn, Tân Sơn, Thượng Sơn, quy hoạch các vùng lúa trọng điểm, chất lượng cao với quy mô 20-30 ha tại các vùng Hòa Sơn, Tân Sơn, Quang Sơn. Thúc đẩy liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị gắn với bao tiêu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, tiến tới xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch.

Xã Văn Hiến tập trung thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp. Ảnh: Thanh Lê



Bên cạnh đó, quy hoạch và thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại vùng trung tâm xã, dọc tuyến quốc lộ gắn với xây dựng, nâng cấp hệ thống chợ như chợ Đình, chợ Vịnh, chợ Quang Sơn, chợ Thượng Sơn. Phối hợp kêu gọi thu hút đầu tư hạ tầng, kêu gọi đầu tư các dự án đối với phần diện tích đã hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Thượng Sơn,...

Song song, Đảng bộ xã tập trung cao chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, xây dựng xã hội học tập. Xã Văn Hiến tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Quang cảnh nông thôn mới ở xã Văn Hiến. Ảnh: CSCC



Các khâu đột phá 1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn dân, xây dựng đội ngũ công chức chuyên môn ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. 2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo hướng hiện đại, phát huy lợi thế liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ngành nghề, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung xây dựng xã theo hướng phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ. 3. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xây dựng con người Văn Hiến hiếu, nghĩa, thủy chung, năng động, sáng tạo, sẵn sàng tâm thế cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Hiến nhiệm kỳ 2025 -2030 nhận nhiệm vụ. Ảnh: MH



Ngoài ra, xã tăng cường xã hội hóa từ các doanh nghiệp, con em xa quê chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội...; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các thôn, xóm; quan tâm công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; nâng cao đời sống vật chất và các giá trị tinh thần cho nhân dân trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa cốt lõi.

Một góc làng quê xã Văn Hiến. Ảnh: CSCC



Với bề dày truyền thống lịch sử và tinh thần yêu nước, đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ và nhân dân xã Văn Hiến vững tin bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, tiếp tục nỗ lực, vững bước vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Văn Hiến phát triển nhanh, bền vững, hướng tới phát triển đô thị, trở thành điểm sáng của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.