Xabi Alonso và cuộc cách mạng kỷ luật gây chia rẽ ở Real Real dẫn đầu La Liga sau các thắng lợi 1-0 Juventus, 2-1 Barcelona, nhưng cuộc siết kỷ luật của Xabi Alonso gây rạn nứt với sao lớn; Mbappe 18 dấu giày/13 trận.

Real Madrid đang dẫn đầu La Liga nhờ chuỗi thắng lợi trước Juventus (1-0) và Barcelona (2-1), nhưng phía sau kết quả làn da bóng ấy là một cuộc siết kỷ luật gây tranh cãi của HLV Xabi Alonso. Theo nhiều nguồn tin từ The Athletic, cách quản trị mới ở Bernabeu đang tạo ra rạn nứt với một số ngôi sao lớn, dù tập thể vẫn tiến bước.

Alonson đang gặp khó trong việc tạo cách mạng ở Real Madrid

Alonso tiếp quản ghế nóng từ tháng 6, kế nhiệm Carlo Ancelotti, và khởi động một cuộc thay đổi thực thụ về kỷ luật lẫn chiến thuật. Cú đòn 2-5 trước Atletico Madrid hồi tháng 9 – cộng với thảm bại 0-4 trước PSG tại Club World Cup – từng đẩy ông vào tâm bão chỉ trích. Nhưng sau đó, Real đã hồi phục bằng những chiến thắng tối thiểu, leo lên đỉnh La Liga và tạm giảm áp lực.

Kỷ luật và cấu trúc mới tại Bernabeu

Từ phòng thay đồ đến sân tập, Alonso nâng trần yêu cầu với tập thể:

Nhấn mạnh phòng ngự tập thể, cường độ làm việc cao.

Đúng giờ tuyệt đối, tăng khối lượng tập gym.

Hạn chế quyền ra vào khu tập luyện, chỉ nhân sự “thực sự cần thiết” dự buổi tập.

Siết chặt kiểm soát thông tin, đặc biệt là rò rỉ đội hình ra truyền thông.

Đây là nỗ lực thiết lập chuẩn mực mới sau một giai đoạn mà Real được dẫn dắt bằng phong cách mềm mại, gần gũi của Ancelotti. Alonso đặt mục tiêu xây dựng một Real khoa học, kỷ luật và toàn diện hơn trong từng hành vi nhỏ.

Phòng thay đồ chia đôi: sao lớn và lớp trẻ

Các biện pháp quyết liệt khiến một số công thần cảm thấy bị bó hẹp tự do và thiếu tôn trọng. Vụ việc liên quan tới Vinicius gần đây trở thành điểm nóng, làm dày thêm cảm giác bất an trong nội bộ. So với người tiền nhiệm, Alonso chủ trương giữ khoảng cách, không thỏa hiệp trước các đặc quyền.

Không dễ để quản lý sao lớn như Vinicius

Một nguồn tin thân cầu thủ mô tả: “Ông ấy nghĩ mình là Pep Guardiola, nhưng giờ mới chỉ là Xabi mà thôi.” Dù vậy, không phải mọi cánh cửa đều khép lại với HLV 42 tuổi này. Arda Guler, Franco Mastantuono và Dean Huijsen – những gương mặt trẻ và tân binh – cho thấy sự thích nghi tốt khi nhận nhiều cơ hội thi đấu hơn.

Tín hiệu tích cực: xoay tua và linh hoạt chiến thuật

Trên sân, Alonso xoay tua lực lượng và điều chỉnh kế hoạch trận đấu linh hoạt. Điều đó góp phần giúp Real duy trì hiệu suất ổn định ở La Liga và Champions League. Kylian Mbappe – tâm điểm tò mò ở mùa ra mắt – đang bùng nổ, khi đã có 18 lần góp dấu giày sau 13 trận. Con số này phản ánh ý tưởng tấn công của Real vẫn được nuôi dưỡng song song với kỷ luật tập thể.

Sau cú ngã 2-5 ở derby Madrid, Real chọn cách phản ứng khác: thu hẹp biên độ rủi ro, tối ưu các khoảnh khắc quyết định để thắng Juventus 1-0 và Barcelona 2-1. Những tỉ số sít sao thường là phần thưởng cho sự tập trung và tổ chức – những nguyên tắc nòng cốt trong triết lý của Alonso.

Thống kê chọn lọc

Thua Atletico Madrid 2-5 (tháng 9).

Thua PSG 0-4 tại Club World Cup.

Thắng Juventus 1-0, thắng Barcelona 2-1; vươn lên dẫn đầu La Liga.

Kylian Mbappe: 18 lần góp dấu giày sau 13 trận.

Bài kiểm tra cho triều đại Alonso

Real Madrid đang đi đúng hướng về điểm số, nhưng bài toán lớn của Alonso nằm trong phòng thay đồ: dung hòa bàn tay sắt với cái tôi của các ngôi sao từng làm nên lịch sử. Cuộc cách mạng mới chỉ khởi đầu; nếu biến rạn nứt thành động lực đoàn kết, đó sẽ là thước đo thực sự cho một triều đại bền vững ở Bernabeu.