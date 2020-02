Xác định danh tính 2 người đi trộm chó bị đánh chết và bị thương

Đó là anh Trần Văn Hùng và anh Trần Văn Minh (cùng trú tại xóm 9, xã Xuân Thành). Trong đó, anh Hùng bị đánh dẫn đến tử vong. Anh Minh bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành.



Công an bảo vệ hiện trường vụ việc. Ảnh: Khánh An

Anh Hùng đã lấy vợ và có 2 con còn nhỏ. Ông Hải cũng cho biết, cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Người thân đã nhận, đưa thi thể anh Hùng về để tổ chức lễ an táng.



Như Báo Nghệ An đã đưa tin, khoảng 3h30 phút sáng 27/2, người dân xóm Đồng Nhân, xã Mã Thành, huyện Yên Thành phát hiện có 2 đối tượng đi trên xe máy câu trộm chó ở địa bàn, người dân liền hô hoán truy đuổi 2 đối tượng trên. Hai đối tượng bị bắt giữ và bị đánh trọng thương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Khánh An

Khi công an xã có mặt, 2 thanh niên ngất xỉu, chiếc xe máy bị đốt cùng 3 con chó đã chết. Hai người này được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành xác nhận, 1 nạn nhân đã tử vong trước lúc vào viện, còn 1 nạn nhân bị đa chấn thương hiện đang được cấp cứu.



Hiện cơ quan Công an huyện Yên Thành đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra vụ việc.