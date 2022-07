Xác định nguyên nhân ban đầu vụ 6 người tử vong tại salon tóc

(Baonghean.vn) - Tối 24/7, tại TP Vinh, BIDV chi nhánh Nghệ An tổ chức lễ bế mạc Hội thao BIDV khu vực Bắc Trung Bộ.

(Baonghean.vn) - Ngày 24/7, tiếp tục chương trình công tác tại Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm của tỉnh. Thủ tướng cũng đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An. Đây là dòng sự kiện thời sự nổi bật được đăng tải trên baonghean.vn.

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Nghệ An hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Việc quan trọng là tỉnh phải làm sao để biến những lợi thế đó trở thành nguồn lực để phát triển.

(Baonghean.vn) - Ngày 24/7, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ngành đã đi thăm, khảo sát một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cùng đi có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành cấp tỉnh.

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 24/7, tại TP. Vinh, Nghệ An, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

(Baonghean.vn) - Sáng 24/7, tiếp tục chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác tiến hành khảo sát thực địa tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh, quy hoạch Cảng nước sâu Cửa Lò, tuyến đường ven biển và dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn.

(Baonghean.vn) - Pháo sáng do cổ động viên Hải Phòng đốt trên sân Vinh đã bị lực lượng chức năng dập tắt ngay khi vừa xuất hiện. Phản ứng nhanh của đội ngũ an ninh mang lại ổn định trật tự và đưa trận đấu kết thúc thành công, an toàn.