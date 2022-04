Xác định nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền tháng 4 và 5/2022

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội nghị đã được lắng ghe đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin về chuyên đề: Tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2022; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.



Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá. GDP quý I ước tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế vĩ mô ổn định, nền kinh tế mở cửa và ổn định trong điều kiện “bình thường mới", tạo đà cho quá trình phục hồi kinh tế - xã hội trong cả năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, nước ta cũng đối mặt với không ít khó khăn về ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, ảnh hưởng đến tiến trình phục hồi của nền kinh tế trong năm 2022-2023. Do vậy, trong thời gian tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các cơ quan, địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP, các Công điện về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023); theo dõi chặt chẽ, chủ động nghiên cứu, dự báo, có phương án ứng phó phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, nền kinh tế đất nước mở cửa và ổn định trong điều kiện “bình thường mới". Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Hội nghị cũng được lắng nghe đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam báo cáo kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; đại diện Hội Khuyến học Việt Nam thông tin chuyên đề: Những kết quả chủ yếu trong công tác khuyến học thời gian qua và vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Hội Khuyến học các cấp trong thời gian tới; Đại diện Bộ Công an thông tin về 2 dự án Luật: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an, toàn giao thông đường bộ.

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 4 và 5/2022, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung vào các vấn đề trọng tâm đã được đại diện các bộ, ban, ngành thông tin tại hội nghị. Đối với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cần bám vào Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022). Trong đó, phản ánh đậm nét về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Chương trình để tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội; thúc đẩy tính tự giác, tích cực hưởng ứng, tham gia của xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, tuyên truyền chủ trương từng bước “bình thường hóa” với dịch COVID-19 gắn với Thông báo số 73/TB-VPCP ngày 15/3/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 13, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái "bình thường mới". Trong đó, ngày 16/3/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện 252/CĐ-TTg đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tuyên truyền công tác chỉ đạo về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu. Trước tình hình diễn biến khó lường giữa Nga và Ukraine thì cần ủng hộ đối thoại hòa bình; đưa tin công bằng, khách quan, tránh đưa thông tin một chiều, thiếu kiểm định, gây hoang mang dư luận và đi ngược với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Trong tháng 4 và tháng 5/2022 cần chú ý tới những ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng như: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2022); 152 Ngày sinh V.I.Lê nin (22/4/1870 – 22/4/2022); 204 năm Ngày sinh C.Mác ( 5/5/1818 – 5/5/2022).



Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 4 và tháng 5/2022. Cụ thể, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tuyên truyền các ngày lễ quan trọng, đặc biệt cần lan tỏa ý nghĩa ngày kỷ niệm 152 Ngày sinh V.I.Lê nin (22/4/1870 – 22/4/2022); 204 năm Ngày sinh C.Mác ( 5/5/1818 – 5/5/2022). Thông qua đó, làm rõ được cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lê nin, C.Mác; khẳng định giá trị bền vững và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lê nin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.



Đồng thời cần tuyên truyền về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng của đất nước, của tỉnh trong quý I năm 2022; Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; lan tỏa giải báo chí về xây dựng Đảng – giải Búa liềm vàng của Trung ương và địa phương. Đối với tình hình chiến tranh giữa Nga – Ukraine cần bám vào quan điểm, đường lối và chủ trương của Đảng, Nhà nước về ngoại giao và đối ngoại.