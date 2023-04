Xác minh thuốc nhỏ mắt, thuốc chống ung thư bị làm giả ở Hà Nội

(Baonghean.vn) - Đã bước sang năm thứ ba sau khi đàn gia súc bị tiêu huỷ do dịch bệnh, nhưng các hộ chăn nuôi vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ. Không chỉ gây khó khăn cho công tác tái đàn, mà bất cập này còn có thể ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh đàn gia súc.

(Baonghean.vn) - Sáng 6/4, UBND tỉnh tổ chức tiếp xã giao đoàn Quốc vụ Khanh về tị nạn và di dân của Vương quốc Bỉ đang thăm, làm việc tại Nghệ An.

Nam ca sĩ đã lên tiếng sau khi các học trò do mình dẫn dắt bị chê về giọng hát khi tham gia gameshow 'Trời sinh một cặp'.

(Baonghean.vn) - Sáng 6/4, tại TP. Vinh (Nghệ An), Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2014-2023.

(Baonghean.vn) - Tháng hành động vì an toàn thực phẩm là đợt cao điểm truyền thông về việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm. Trong tháng hành động, các cấp, ngành đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm.

(Baonghean.vn) - Sáng 6/4, tại thị xã Phôn Sa Vẳn (Xiêng Khoảng - Lào), Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025.

(Baonghean.vn) - Sáng 6/4, đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Baonghean.vn) - Sau chuỗi trận thi đấu không thành công, Sông Lam Nghệ An trở lại vòng 5 V.League 2023 để gặp Bình Dương. Với phong độ hiện tại, liệu đội chủ nhà có thể giành được 3 điểm đầu tiên trong mùa giải này khi phải đối đầu với đội bóng Đất Thủ là điều mà người hâm mộ quan tâm.

(Baonghean.vn) - Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, Dược phẩm Tâm Bình luôn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng tốt, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn và giá thành hợp lý. Tâm Bình đã in sâu dấu ấn trong tâm trí khách hàng và 3 lần lọt Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín.

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa khởi tố đối tượng Chu Thị Quế (SN 1963), trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội cho vay lãi nặng trên địa bàn với lãi suất gấp 9 lần so với quy định.