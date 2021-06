Xây dựng báo chí Nghệ An phát triển, đáp ứng yêu cầu thông tin trong kỷ nguyên số

Thực hiện quy hoạch báo chí theo tinh thần Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Chính phủ, Nghệ An từ 7 cơ quan báo chí được Bộ TT-TT cấp phép hoạt động hiện giảm còn 3 cơ quan báo chí gồm: Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Sông Lam. Trên địa bàn Nghệ An còn có 62 cơ quan báo, tạp chí đặt văn phòng đại diện, phóng viên thường trú. Đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh khá hùng hậu, trong đó có 350 hội viên Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Các cơ quan báo chí Nghệ An luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, thông tin đa dạng, cập nhật liên tục và kịp thời, phản ánh sôi động mọi mặt của đời sống, đáp ứng tốt định hướng tư tưởng và nhu cầu thông tin của bạn đọc, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Thông qua các cuộc giao ban báo chí hàng tháng, Hội Nhà báo phối hợp Ban Tuyên giáo, Sở TT-TT nắm bắt tình hình tư tưởng các nhà báo, có định hướng trong công tác tuyên truyền; kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề báo chí đề cập, giúp các cơ quan báo chí và các nhà báo luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của báo mình.

Dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng các cơ quan báo chí đã nỗ lực vượt lên, thích ứng, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trước Đảng, trước nhân dân.

Từ đầu năm 2020 đến nay là một quãng thời gian tình hình đất nước nói chung và trong tỉnh nói riêng đầy khó khăn và biến động, do dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lụt, hạn hán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng các cơ quan báo chí đã nỗ lực vượt lên, thích ứng, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trước Đảng, trước nhân dân. Báo chí đã thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà; thông tin đầy đủ, đúng định hướng những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn.

Báo chí tuyên truyền, phản ánh đậm nét các giải pháp điều hành kinh tế xã hội của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, địa phương; các hoạt động đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước con người Nghệ An ra cả nước và thế giới. Đặc biệt, báo chí tập trung tuyên truyền hiệu quả về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đoàn kết lương giáo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; vấn đề môi trường, an sinh xã hội; những bất cập trong thực hiện Nghị định 34 về khoán phụ cấp cấp xã, xây dựng Nông thôn mới; công tác phòng chống ma túy, buôn bán người…

Các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyên Sơn

Báo chí không chạy đua với mạng xã hội trong việc đưa tin nhanh nhất, mà cạnh tranh bằng thông tin chính xác, thông tin được kiểm chứng.

Trong kỷ nguyên số, báo chí có nhiều thuận lợi trong tác nghiệp, thông tin, cũng như đổi mới, ứng dụng công nghệ làm báo. Tuy nhiên, báo chí cũng đứng trước nhiều thách thức trước mạng xã hội, khi mà mỗi người dân chỉ với chiếc điện thoại cũng trở thành một “nhà báo”, khi mà thông tin họ đưa ra không được kiểm chứng dẫn đến nhiễu loạn gây ảnh hưởng xã hội. Tuy nhiên, báo chí không chạy đua với mạng xã hội trong việc đưa tin nhanh nhất, mà báo chí cạnh tranh với mạng xã hội bằng thông tin chính xác, thông tin được kiểm chứng. Từ hạn chế của mạng xã hội là nhiều tin giả, thì nhu cầu của bạn đọc về tin chính xác và chính thống ngày càng được quan tâm. Đó chính là thời cơ của báo chí trước thách thức của mạng xã hội, giúp xã hội nhìn rõ hơn vai trò, giá trị cốt lõi của báo chí là tính chính xác và chân thật.. Các nhà báo phải kiểm chứng, thanh lọc những thông tin mạng xã hội, để phản biện, định hướng thông tin, đem đến cho bạn đọc thông tin chính xác, trung thực, lành mạnh.

Với tinh thần đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã chủ động làm tốt vai trò, sứ mệnh của mình, luôn giành thế chủ động trước truyền thông xã hội. Trước những điểm nóng, những vấn đề nóng, Báo Nghệ An với đội ngũ phóng viên đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, đã không quản ngại gian khổ, sẵn sàng dấn thân đến những nơi có thiên tai, dịch bệnh, nơi có bất ổn về an ninh trật tự, nơi biên giới, hải đảo xa xôi để cung cấp cho bạn đọc những thông tin mang đậm hơi thở cuộc sống. Nhiều tuyến bài định hướng dư luận xã hội được thực hiện trong điều kiện khó khăn, hiểm nguy đã tạo niềm tin của báo chí với bạn đọc, vừa giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An. Ảnh tư liệu

Thời đại số, tạo ra muôn vàn cơ hội cho báo chí truyền thông phát triển, nếu biết nắm bắt xu thế, ứng dụng công nghệ kỹ thuật, tận dụng tài nguyên khổng lồ của tri thức nhân loại thông qua các hạ tầng số, hạ tầng mạng. Nắm bắt cơ hội đó, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An NTV tập trung thay đổi tư duy sản xuất nội dung. Từ chỗ chỉ quan tâm sản xuất những chương trình, chuyên mục, tin tức phát sóng trên Truyền hình, Phát thanh truyền thống, NTV đã tổ chức nhiều những chương trình, video Clip dành riêng cho đối tượng là khán giả số thông qua các hạ tầng mạng chính thức của đài như: Websites Truyenhinhnghean.vn; YouTube Nghệ An TV ; Fanpage Truyền hình Nghệ An; app NTVgo... Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, NTV đã nắm bắt xu thế phát triển của công nghệ kỹ thuật, số hóa toàn bộ dây chuyền sản xuất và truyền dẫn phát sóng. Nhờ quan tâm ứng dụng truyền tải nội dung số trên các hạ tầng mạng nên các chương trình của NTV trở nên gần gũi, thân thuộc, có tính liên kết và tương tác cao với khán thính giả, mọi lúc, mọi nơi.



Bên cạnh tuyên truyền cổ vũ nhân tố mới, báo chí Nghệ An còn thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Nhiều nhà báo đã dấn thân, không ngừng trăn trở, không quản ngại vất vả, gian khổ, hiểm nguy, để có những tác phẩm xuất sắc, thể hiện rõ nhất là trong các đợt tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền về phòng chống bão lụt, công tác cứu hộ cứu nạn các vụ sạt lở núi, thủy điện, cứu trợ trong mưa lũ miền Trung; khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, lâm sản… mà các cơ quan báo chí trong tỉnh và các báo trung ương thường trú trên địa bàn đã ghi đậm dấu ấn trong thời gian qua như Đài PT-TH tỉnh, các báo: Báo Nghệ An, Báo Quân Khu 4, các Văn phòng thường trú tại Nghệ An như báo Nhân Dân; Tiền Phong, VTV1, Vietnamnet, Lao động, Dân Trí; VTC, Tạp chí Sông Lam; Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống...

Phóng viên tác nghiệp khi đón công dân từ nước ngoài về qua Sân bay Vinh. Ảnh: Thành Cường

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Nhiều tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia, 43 tác phẩm đoạt giải Báo chí viết về chủ đề Xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng; gần 30 tác phẩm đoạt Giải Báo chí Nghệ An năm 2020, nhiều tác phẩm đạt Giải Vàng, Giải Bạc tại Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn quốc, cùng nhiều giải khác của các Bộ, ngành trung ương như Giải báo chí viết về Môi trường, về Giáo dục, về Đại đoàn kết…, đã khẳng định điều đó.

Nhìn lại thành quả một năm vượt khó của báo chí Nghệ An để chúng ta luôn tự hào về truyền thống, sự quyết tâm, đoàn kết trong đội ngũ những người làm báo trên quê hương Bác kính yêu.

Cùng đồng hành với các cơ quan báo chí là vai trò hậu thuẫn không thể thiếu của Hội Nhà báo Nghệ An, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, là mái nhà chung của những người làm báo.. Bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan báo chí, nhất là trong việc tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, Hội Nhà báo Nghệ An đã kịp thời tổ chức phát động “Giải báo chí viết về phòng, chống dịch Covid-19”, nhằm động viên, khích lệ, tôn vinh các nhà báo, cộng tác viên đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp. Đồng thời động viên các tổ chức, các tầng lớp nhân dân ủng hộ nguồn lực cho tuyến đầu phòng chống dịch.

Để báo chí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên số, Hội Nhà báo Nghệ An luôn quan tâm chất lượng đội ngũ những người làm báo cả về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn. Hội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, cử hội viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Thực hiện tốt chương trình báo chí chất lượng cao, khuyến khích các nhà báo sáng tạo nhiều tác phẩm tốt…

Những ấn phẩm của báo chí Nghệ An.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, vai trò của báo chí càng được coi trọng. Khi dân chủ hóa được đề cao trong đời sống xã hội, thì báo chí càng phải đi tiên phong để đảm đương sứ mệnh dẫn đường với những thông tin chính xác, minh bạch và khách quan, nhất là trước những vấn đề mà người dân, dư luận đang quan tâm. Để làm tròn sứ mệnh cao cả đó, Báo chí Nghệ An rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sự đồng hành hỗ trợ của các cấp ủy chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân, nhất là trong điều kiện hoạt động báo chí hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về cơ chế hoạt động, về nguồn lực tài chính.

Bên cạnh đó, đội ngũ những người làm báo trên quê hương Bác Hồ cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tiếp tục phát huy truyền thống, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước. Các nhà báo phóng viên, BTV, kỹ thuật viên, luôn đề cao trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học hỏi, nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi kỹ năng, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, với tâm sáng, bút sắc, lòng trong, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh, xây dựng nền báo chí Nghệ An ngày càng vững mạnh , tạo đồng thuận xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn đổi mới , phát triển của quê hương./.