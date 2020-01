Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đạt tiêu chuẩn ‘Bệnh viện thông minh’

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong năm qua Đảng ủy bệnh viện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phát triển đơn vị theo đúng định hướng, và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Bệnh viện đã triển khai mở rộng thêm 12 phòng khám (có 2 phòng khám giáo sư); đặc biệt đã thành lập Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, mời các chuyên gia đầu ngành tuyến trên về trực tiếp khám bệnh hoặc hội chẩn, tham vấn trực tuyến từ xa. Trong năm qua, ngoài triển khai các kỹ thuật thông thường theo danh mục phân tuyến kỹ thuật của Bệnh viện hạng II, nhiều kỹ thuật mới- chuyên sâu tiếp tục được triển khai hiệu quả; như: Hoàn thiện phẫu thuật nội soi (PTNS) tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ; Nội soi ngược dòng tán sỏi thận bằng ống soi mềm; PTNS cắt thận mất chức năng; PTNS cắt u tuyến giáp; PTNS điều trị thoát vị bẹn ở trẻ em; Nội soi đại tràng, dạ dày cắt Polyp; cầm máu; Hoàn thiện Labo xét nghiệm Giải phẫu bệnh; Các xét nghiệm miễn dịch chuyên sâu trong tim mạch…

Bệnh viện tiến hành hiệu quả kỹ thuật tán sỏi thận qua da. Ảnh: Đinh Nguyệt

Số lượng bệnh nhân được can thiệp phẫu thuật tại nhà mổ năm 2019, trung bình 30- 35 ca/ngày (năm trước chỉ 10- 15 ca/ngày), nhiều ca bệnh nặng- phẫu thuật loại I, loại đặc biệt đã được can thiệp kịp thời, an toàn. Mặc dù số lượng bệnh nhân phẫu thuật, can thiệp các kỹ thuật rất nhiều, nhưng tỷ lệ tai biến xảy ra rất thấp (1/1000) trong quá trình điều trị.