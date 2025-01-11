Kinh tế Xây dựng cầu Đức Sơn kết nối đôi bờ sông Lam, Nghệ An Dự án đầu tư xây dựng cầu Đức Sơn thuộc xã Vĩnh Tường, xã Anh Sơn vừa được UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định phê duyệt dự án và có kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo Quyết định, cầu được xây dựng với mục tiêu hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch bắc qua sông Lam, góp phần kết nối hạ tầng giữa hai bờ, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, cứu hộ - cứu nạn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực miền Tây Nghệ An.

Cầu Đức Sơn nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tường, xã Anh Sơn (Nghệ An), là công trình cầu lớn bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu và bê tông cốt thép dự ứng lực, thiết kế tải trọng HL-93. Cầu có bề rộng 12 m, trong đó phần xe chạy rộng 11 m, có 10 nhịp cầu, sông thông thuyền cấp IV.

Cầu gồm 10 nhịp dầm, lớp phủ mặt cầu bằng bê tông nhựa. Phần đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài toàn tuyến (bao gồm cầu) 3.258 m.

Hình ảnh mô phỏng cầu. Ảnh: PV

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cầu bắc qua sông Lam từ Quốc lộ 7 sang đường tỉnh 534 thuộc xã Đức Sơn, nhằm kết nối hạ tầng giao thông giữa các xã, thị trấn hai bờ hữu ngạn và tả ngạn sông Lam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại sản xuất của nhân dân và công tác cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão. Cùng với đó, tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng với các xã lân cận, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phần đường hai đầu cầu có cầu Khe Sừng 2, vị trí bắc qua khe Sừng thuộc xã Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ An. Cầu gồm một nhịp dầm, mặt cắt ngang mỗi nhịp gồm 5 phiến dầm, nền đường đắp. Phần tuyến có nền đường 12m, nền đất đắp, tải trọng tính toán cho xe 10 tấn, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 38,1 tỷ đồng; chi phí xây dựng 225,2 tỷ đồng; quản lý dự án 3,4 tỷ đồng; tư vấn 11,5 tỷ đồng; chi phí khác 4,408 tỷ đồng và dự phòng 17,397 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong 4 năm kể từ ngày khởi công. Khi hoàn thành, cầu Đức Sơn sẽ trở thành công trình giao thông trọng điểm, tạo động lực phát triển mới cho xã Vĩnh Tường, xã Anh Sơn và khu vực miền Tây Nghệ An, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển và kết nối vùng trung du, miền núi với đồng bằng xứ Nghệ.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo và lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư xã Anh Sơn cho biết, hiện nay, Sở Xây dựng Nghệ An (chủ đầu tư) đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đức Sơn qua sông Lam.

Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là qua mạng và thời gian lựa chọn nhà thầu là quý III/2025.