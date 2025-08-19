Xây dựng Đảng Xây dựng con người Cát Ngạn trí tuệ, bản lĩnh, năng động, đưa quê hương phát triển Sáng 19/8, Đảng bộ xã Cát Ngạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới (2025 – 2030).

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Hữu Thịnh

Dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổ trưởng Tổ công tác số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 225 đảng viên, đại diện cho 1.279 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Cát Ngạn dự đại hội.

Đồng chí Trần Ngọc Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã khai mạc Đại hội. Ảnh: Hữu Thịnh

Kinh tế tăng trưởng bình quân 7,65%/năm

Đảng bộ xã Cát Ngạn được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 3 Đảng bộ xã: Cát Văn, Phong Thịnh và Minh Sơn. Đảng bộ có 1.279 đảng viên, sinh hoạt tại 42 tổ chức Đảng trực thuộc.

Triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ các xã Cát Văn, Phong Thịnh, Minh Sơn trước đây và Đảng bộ xã Cát Ngạn hiện nay đã đoàn kết, nỗ lực, đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng bình quân 7,65%/năm; thu nhập bình quân đạt 59,43 triệu đồng/người/năm (2025). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng nông – lâm – thủy sản, tăng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

Đồng chí Trần Phi Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Hữu Thịnh

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội xã đề ra mục tiêu: Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kinh tế phát triển theo hướng chuyển dịch cơ cấu, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị văn hoá, lịch sử và truyền thống được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy trên mọi lĩnh vực.

Đồng chí Trần Xuân Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã điều hành thảo luận tại Đại hội. Ảnh: Hữu Thịnh

Để hiện thực hoá mục tiêu nêu trên, Đại hội Đảng bộ xã Cát Ngạn đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể và 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 7 nhóm giải pháp chủ yếu, 3 khâu đột phá chiến lược để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội cũng thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cát Ngạn khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 24 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Trần Ngọc Thành - Chủ tịch HĐND xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã, nhiệm kỳ 2025 – 2030; các đồng chí Trần Phi Hùng và Trần Xuân Hà được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cát Ngạn khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Hữu Thịnh

Xây dựng con người Cát Ngạn trí tuệ, bản lĩnh, góp sức phát triển quê hương

Thay mặt tổ công tác của Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nêu một số định hướng trọng tâm mà Đảng bộ xã Cát Ngạn cần quan tâm. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, am hiểu thực tiễn địa phương, có tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, gần dân, sát dân, vì dân. Trước mắt tổ chức đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ AI cho đội ngũ cán bộ để hỗ trợ tham mưu công tác quản lý nhà nước.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hữu Thịnh

Tập trung xây dựng, quản lý quy hoạch, hạ tầng và xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với chuyển đổi số. Chú trọng phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp bền vững, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật; phát triển cây, con chủ lực; mở rộng mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ, xây dựng thương hiệu OCOP.

Chăm lo xây dựng toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích đã được xếp hạng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và hiếu học của quê hương, kết hợp với định hướng phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn của xã vùng bán sơn địa, du lịch sinh thái ven sông Lam...

Chú trọng xây dựng nếp sống văn hoá trong khu dân cư, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử trong cộng đồng; xây dựng con người Cát Ngạn với những phẩm chất tiêu biểu của người Nghệ An - trí tuệ, bản lĩnh, khảng khái, nghĩa tình, năng động trong giai đoạn mới.

Giữ vững quốc phòng – an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác an ninh, trật tự trên địa bàn. Tăng cường phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của xã trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.