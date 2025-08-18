Thời sự Xây dựng Cửa Lò thành đô thị biển xanh - sạch - đẹp, giàu mạnh, văn minh Sáng 18/8, Đảng bộ phường Cửa Lò long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ; Dương Đình Chỉnh - Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng đại diện các ban, ngành cấp tỉnh.

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện nghị quyết đại hội

Đảng bộ phường Cửa Lò được thành lập theo Quyết định số 3691-QĐ/TU, ngày 18/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng tổ chức đảng, đảng viên của 7 phường thuộc thành phố Vinh (cũ) gồm: Nghi Hải, Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Thu, Thu Thủy, Nghi Thủy và Nghi Tân, với tổng số 90 tổ chức đảng trực thuộc và 3.021 đảng viên.

Các đồng chí chủ trì đại hội. Ảnh: Thành Cường

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang phường Cửa Lò đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện cơ bản đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; dịch vụ chất lượng cao từng bước hoàn thiện; nhiều dự án thay đổi bộ mặt đô thị. Văn hóa - xã hội tiến bộ; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thành Cường

Tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2020-2025 tăng bình quân 10%; Kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể ngày càng có vai trò quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế trên địa bàn và giải quyết việc làm cho nhân dân.

Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản phẩm ngành dịch vụ giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 9,9%. Lượng khách, doanh thu ngành du lịch hàng năm tăng, du lịch Cửa Lò từng bước khẳng định thương hiệu, là điểm du lịch thân thiện, an toàn của du khách.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Cửa Lò quyết tâm xây dựng Cửa Lò thành đô thị biển xanh - sạch - đẹp, giàu mạnh, văn minh; kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững; hạ tầng đồng bộ, hiện đại từng bước; đời sống của nhân dân được nâng cao; xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh vững chắc; hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tạo tiền đề để Cửa Lò phát triển bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 12 - 13%; Thu nhập bình quân đầu người/năm đến 2030 đạt 189 triệu đồng; Thu ngân sách hằng năm tăng 10%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông – lâm – ngư, tăng tỷ trọng dịch vụ - du lịch với mục tiêu tổng doanh thu du lịch đạt từ 11.000 - 12.000 tỷ đồng...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: Thành Cường

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 23 đồng chí. Đồng chí Ngô Đức Kiên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Các đại biểu nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành tích phường Cửa Lò đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thành Cường

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cửa Lò lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong thời điểm có tính lịch sử của đất nước, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Cửa Lò quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đại hội đề ra, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà cũng như cả nước.

Trong đó, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật kiến thức lý luận nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, tính chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đổi mới phương pháp làm việc, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đồng chí Lê Đức Cường đề nghị, trước mắt Đảng bộ phường Cửa Lò cần xác định rõ tầm nhìn dài hạn, giải pháp đột phá về phát triển kinh tế - xã hội cho cả nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung lãnh đạo phát triển theo hướng kinh tế xanh - đổi mới - sáng tạo - chuyển đổi số với hạ tầng công nghệ hiện đại; tập trung tham mưu triển khai thu hút các dự án trọng điểm đầu tư vào Cửa Lò; xây dựng hiệu quả chính quyền số, dịch vụ công thông minh, tạo môi trường sống đô thị tiện ích, an toàn, phát triển bền vững.

Cùng với đó, quan tâm có các giải pháp để quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn phường nhằm tạo thêm dư địa, không gian phát triển mới; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, tính kế thừa của quy hoạch thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh cũ, phù hợp với yêu cầu của không gian đô thị mới.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác với một số đô thị trong và ngoài tỉnh, nhằm tạo không gian rộng mở, có tính liên kết, tổng thể, chặt chẽ, phù hợp với xu thế phát triển của một đô thị du lịch biển năng động, hiện đại, văn minh.

Ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Khai thác tối đa tiềm năng sẵn có về vị trí địa lý, hạ tầng, đặc biệt là tiềm năng, lợi thế con người Cửa Lò để phát triển du lịch - dịch vụ -thương mại chất lượng cao, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Quan tâm hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi, phát triển thành doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ số...

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cửa Lò nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Cùng với phát triển kinh tế, đồng chí Lê Đức Cường yêu cầu Đảng bộ, chính quyền phường Cửa Lò cần quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng. Thường xuyên, quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc...