Trang nhất Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở luôn là yêu cầu then chốt để bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Ở Nghệ An, nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo đã được triển khai, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và triển khai thí điểm mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với cán bộ các cơ quan cấp tỉnh và xã về công tác cán bộ. Ảnh: Mai Hoa

Tác động từ mô hình “4 tốt”

Chi bộ Làng Phan, thuộc Đảng bộ xã Hưng Nguyên Nam nhiều năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ có tổng 47 đảng viên, thực sự là “hạt nhân” lãnh đạo ở khu dân cư, đưa Làng Phan trở thành đơn vị dẫn đầu các phong trào ở địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Để có được kết quả đó, đồng chí Lê Nguyên Nhuận – Bí thư Chi bộ Làng Phan cho biết: Đơn vị chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với việc triển khai thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt” theo các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể mà Tỉnh ủy đề ra. Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, các nội dung được đưa ra bàn bạc, thảo luận đều bám sát thực tiễn.

Đặc biệt, chi bộ phát huy cao tinh thần phê bình và tự phê bình, trước hết là trong chi ủy và từng đảng viên được phân công nhiệm vụ phụ trách các tổ tự quản, tổ an ninh trật tự. Trên tinh thần đó, từng đảng viên cũng “tự soi” để điều chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Không gian nông thôn ở Làng Phan xanh - sạch - đẹp, cơ sở vật chất văn hóa, thể dục - thể thao được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần của người dân. Ảnh: Mai Hoa

Việc triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt” với 4 nội dung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết - kỷ luật tốt, cán bộ và đảng viên tốt được Chi bộ Làng Phan quán triệt cụ thể đến từng đảng viên. Điều này góp phần tạo mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, phát huy cao ý thức trách nhiệm trong từng đồng chí chi ủy đến từng đảng viên. Nhờ đó, các nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và của chi bộ đi vào thực tiễn và được nhân dân đồng thuận.

Từ thực tiễn chỉ đạo triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt” ở Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, đồng chí Trần Quang Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh cho rằng: Đây là một trong những giải pháp góp phần trực tiếp vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Với 4 nội dung, tiêu chí rõ ràng được đặt ra, không chỉ là tiêu chí thi đua mà còn là chuẩn mực để từng chi bộ, đảng bộ soi chiếu, tự đánh giá và không ngừng hoàn thiện.

Nếu tổ chức thực hiện bài bản, mô hình này sẽ trở thành hạt nhân đổi mới sinh hoạt chi bộ, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sáng kiến và cách làm hay trong từng tổ chức Đảng; góp phần nâng tầm chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao đổi công tác. Ảnh: Mai Hoa

Đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở luôn là yêu cầu then chốt để bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Ở Nghệ An, ngoài nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; các tổ chức Đảng đã chăm lo công tác phát triển đảng viên nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoạt - Bí thư Chi bộ xóm Giang Lam, thuộc Đảng bộ xã Bích Hào chia sẻ: “Sinh thời, Bác Hồ căn dặn: Chi bộ là gốc rễ của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo quần chúng”. Ở nông thôn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mới là yêu cầu cấp thiết. Trong điều kiện khó khăn khi nguồn kết nạp hạn chế do thanh niên đi học, đi làm xa thì chi bộ mở rộng đối tượng để giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn cho Đảng là các quần chúng sinh hoạt trong các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với xác định rõ đối tượng cần nhắm đến, thì chi bộ cũng tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ; uy tín của chi bộ và đảng viên được đặt lên hàng đầu để quần chúng “soi” vào phấn đấu. Tuyệt đối không vì chỉ tiêu mà hạ thấp tiêu chuẩn, từ đó củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng ở cơ sở.

Cán bộ xã Bích Hào kiểm tra hiệu quả cây sâm Thổ Hào được trồng tại địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với phát triển đảng viên, các tổ chức Đảng cũng đã chăm lo đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng bằng nhiều giải pháp trọng tâm: Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với học tập và làm theo Bác; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; chăm lo công tác cán bộ, bố trí đúng người đúng việc, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng cũng tăng cường đổi mới công tác dân vận, sâu sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là ở lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, tài chính; đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với lãnh đạo một số cơ quan cấp tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Mai Hoa



Dù đã có đổi mới với nhiều giải pháp tích cực về xây dựng Đảng nhưng vẫn còn không ít vấn đề cần khắc phục, nhất là chất lượng sinh hoạt. Ở một số chi bộ, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, thiếu chiều sâu; một số đảng viên e ngại, ít phát biểu, thiếu tính phản biện, tự phê bình và phê bình chưa thật sự nghiêm túc, thậm chí còn hình thức.

Việc quản lý đảng viên, nhất là đảng viên không lao động, sản xuất tại địa phương có những mặt còn hạn chế. Công tác phát triển đảng viên mới và đổi mới phương thức lãnh đạo, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chưa rõ nét. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, vẫn còn một số chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực, kỹ năng chuyên môn và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quỳ Hợp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

Từ những vấn đề trên, có thể thấy, công tác xây dựng Đảng ở Nghệ An tuy đạt nhiều kết quả nhưng vẫn cần tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và thực chất hơn nữa.