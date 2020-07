Xây dựng khát vọng, ý chí vươn lên mạnh mẽ trong cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An

Tham gia ý kiến đóng góp, các thành viên đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ tỉnh đã bao quát đầy đủ bức tranh phát triển của Nghệ An trong giai đoạn 2015 – 2020; dự báo được những thuận lợi, khó khăn, thách thức của tỉnh trong giai đoạn tới; quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Cao Viết Sinh – nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Tổ biên tập phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Các thành viên Tổ biên tập cũng tập trung góp ý về chủ đề đại hội, quan điểm và phương hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

Vấn đề chung nhất được nhiều thành viên nhấn mạnh, đó là báo cáo chính trị cần thể hiện rõ hơn tinh thần phấn đấu mạnh mẽ, tư duy đổi mới và đột phá hơn; đồng thời cần làm rõ và nổi bật đặc thù của Nghệ An, phát huy được truyền thống cách mạng, lịch sử - văn hóa, bản sắc con người xứ Nghệ; xây dựng ý chí, khát vọng vươn lên trong đội ngũ cán bộ, nhân dân Nghệ An và con em Nghệ An ở xa quê, đưa Nghệ An phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ tới.