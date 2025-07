Xã hội Xây dựng lực lượng vũ trang Nghệ An trong tình hình mới Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã thực hiện nghiêm công tác sắp xếp tổ chức quân sự địa phương. Qua đó, đã góp phần duy trì vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, không làm gián đoạn công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quân sự, quốc phòng tại địa phương; phù hợp với tổ chức hành chính mới và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Tinh, gọn, mạnh bảo đảm yêu cầu sẵn sàng chiến đấu

Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Đề án số 839 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”, hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kiểm tra nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 11. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác sắp xếp cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đúng quy định.

Theo đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định giải thể Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, thành lập 5 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực tại các địa bàn then chốt, gồm: Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1- Vạn An, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 2 - Quỳnh Lưu; Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 - Quỳ Châu, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 4 - Tương Dương, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 5 - Anh Sơn; tổ chức lại và tiếp nhận Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; giải thể, sắp xếp, tổ chức lại 412 Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thành 130 Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã sau sáp nhập; đồng thời, cũng đã công bố thành lập 6 Đảng bộ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng...

Chiến sĩ mới Trung đoàn 764 thực hành các nghi thức trong lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trao quyết định về công tác cán bộ đối với các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Đinh Bạt Văn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng được Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 chỉ định làm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Vạn An. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đến nay, các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa mọi hoạt động đi vào nền nếp, sẵn sàng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; giữ vững nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực phòng thủ. Cùng với đó, chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ phù hợp với đặc điểm địa bàn, tổ chức luyện tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động xử lý các tình huống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp xử lý dập lửa, và thực hiện các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đơn cử như: Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1- Vạn An phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Thần Lĩnh, xã Nam Đàn hủy nổ 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh bảo đảm an toàn. Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 4 - Tương Dương; Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Quỳ Châu phối hợp lực lượng Biên phòng và Dân quân ở các xã trong khu vực giúp nhân dân khắc phục sạt lở, lốc xoáy do ảnh hưởng cơn bão số 2, số 3 gây ra trên địa bàn.

Các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực cũng đã triển khai đồng bộ công tác phối hợp, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã xây dựng, luyện tập kế hoạch chiến đấu, bố trí lực lượng dân quân trong biên chế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo thế trận liên hoàn, vững chắc ngay từ cơ sở.

Các đơn vị thực hiện tốt công tác tư tưởng, chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi vị trí công tác mới.

Thực hành nội dung Đánh thuốc nổ 25 gram. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Các cơ quan, đơn vị phối hợp xử lý dập lửa, và thực hiện các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiểm tra nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy; qua đó, bảo đảm nền nếp sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang lên tầm cao mới

Có thể khẳng định: Cho đến nay, công tác sắp xếp tổ chức quân sự địa phương trong lực lượng vũ trang tỉnh đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phù hợp với việc tổ chức, biên chế, bố trí lực lượng quân sự tại các địa phương, nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đặc biệt, đã đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối; bảo đảm được sự chỉ huy, thống nhất trong xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, giữ được sự ổn định; bảo đảm “tinh - gọn - mạnh”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều chỉnh quyết tâm trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trong thời gian tới, với những yêu cầu mới, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An sẽ gặp nhiều thuận lợi, đan xen cùng nhiều khó khăn, thách thức, đó là: Tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, địa bàn Quân khu và tỉnh Nghệ An còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định; các thế lực phản động, thù địch tăng cường chống phá trước thềm Đại hội Đảng các cấp. An ninh phi truyền thống tiếp tục gia tăng. Hoạt động của các loại tội phạm, xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người, vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ và tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật lên miền núi vẫn còn xảy ra. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Mặt trái của kinh tế thị trường, tác động không nhỏ đến các đơn vị; đời sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh còn khó khăn.

Trong khi đó, địa bàn ở các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực rộng, nhất là các khu vực Tương Dương, Anh Sơn, Quỳ Châu gây khó khăn trong việc nắm tình hình. Biên chế cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã mỏng, trong khi đó, cơ bản nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện trước đây được chuyển giao cho Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường hiện nay. Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, nhất là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đầy đủ, cụ thể, do đó, việc chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở còn gặp khó khăn, việc kiểm soát, điều phối lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, các kho, trạm và cơ sở hậu cần kỹ thuật phân tán. Nhất là các địa phương có địa hình phức tạp, như miền núi, hải đảo, hoặc biên giới.

Đại tá Đinh Bạt Văn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác quy hoạch đất quốc phòng và xây dựng thao trường huấn luyện. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra việc tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Cửa Lò. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường – Chính ủy Quân khu 4 cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Mặt khác, trong quá trình chuyển đổi, việc thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại toàn bộ hệ thống chỉ huy trung gian từ cơ cấu tổ chức, biên chế, hậu cần, tài chính đến cơ chế phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong khi đó, hiện vẫn thiếu hướng dẫn chi tiết về thẩm quyền, chế độ, chính sách, vai trò lãnh đạo của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, “dẫn đến nguy cơ chồng chéo chức năng hoặc khoảng trống trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở cơ sở”.

Hoạt động sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã và đang tạo ra sự thay đổi lớn về tổ chức, biên chế, đặt ra những nội dung mới về cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành công tác quản lý Nhà nước về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại trung đoàn 764. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Song với quyết tâm chính trị cao, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đáng tự hào - 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân để vượt lên mọi khó khăn, thách thức; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới./.