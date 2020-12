Xây dựng Nghệ An thành ‘Điểm đến an toàn, thân thiện và khác biệt’

Giai đoạn 2011-2015, mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng và suy giảm kinh tế toàn cầu, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường nhưng hoạt động du lịch Nghệ An vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá ổn định, tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch có lưu trú bình quân đạt 6,05%/năm, tổng thu từ du lịch khoảng 4.000 tỷ đồng.

Du lịch Nghệ An có bước tăng trưởng khá trong giai đoạn 2011 - 2020. Ảnh: Sách Nguyễn

Bước sang giai đoạn 2016-2020, tình hình lượng khách biến động, năm 2016 giảm 13% so với năm 2015 do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển các tỉnh miền Trung và năm 2020 giảm hơn 43% so với năm 2019 do dịch Covid-19. Mặc dù tốc độ tăng trường bình quân 4 năm (2016-2019) đạt 6,45%/năm nhưng năm 2020 lượng khách có lưu trú suy giảm mạnh, chỉ đạt 2,68 triệu lượt, trong đó có 19.320 lượt khách quốc tế, doanh thu chỉ ở mức 2.570 tỷ đồng và không đạt chỉ tiêu đề ra.