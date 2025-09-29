Xã hội Xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ Thời gian qua, ngành Y tế Nghệ An đã khẳng định vai trò trụ cột trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Với truyền thống đổi mới, sáng tạo và thành tựu vượt bậc, ngành đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đưa Nghệ An trở thành Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trung Bộ.

Bước tiến vượt bậc

Những năm qua, ngành Y tế Nghệ An luôn bám sát định hướng của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn; triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An; cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Nhờ đó, công tác y tế trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chỉ đạo một số nội dung về bố trí công năng các công trình của Bệnh viện Ung bướu đảm bảo hợp lý. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, rộng khắp, đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong tỉnh, các vùng lân cận và nước bạn Lào. Công tác khám, chữa bệnh được quan tâm toàn diện; chất lượng dịch vụ tại các cơ sở y tế không ngừng được nâng cao (100% trạm y tế xã, phường có bác sĩ làm việc); chăm sóc sức khỏe cộng đồng được chú trọng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, nhiều kỹ thuật y học tiên tiến, kỹ thuật cao và chuyên sâu đã được triển khai thành công, đánh dấu bước phát triển vượt bậc về chuyên môn kỹ thuật như: Ghép tạng (ghép thận, ghép gan…), mổ tim hở, can thiệp tim mạch, hỗ trợ sinh sản (IVF/ICSI), ECMO, ứng dụng công nghệ sinh học phân tử trong chẩn đoán sớm các bất thường phôi thai, bệnh di truyền và ung thư...

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lấy, ghép tạng từ người hiến chết não. Ảnh: Thành Chung

Cùng với đó, Nghệ An trở thành địa phương đi đầu trong thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa y tế, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh (100% đơn vị triển khai phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; 100% cơ sở khám, chữa bệnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; hồ sơ sức khỏe điện tử khởi tạo đạt 97%; 51/51 đơn vị triển khai bệnh án điện tử)... Qua đó, giúp người dân tiếp cận nhanh hơn, chất lượng hơn các dịch vụ y tế và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngành Y tế trong tình hình mới.

Xây dựng hệ thống y tế hiện đại

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030 xác định: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát triển hệ thống y tế đồng bộ, đổi mới căn bản y tế cơ sở; quyết tâm đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Với mục tiêu đó, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, ngành Y tế Nghệ An tiếp tục bám sát định hướng của Trung ương và của tỉnh; triển khai hiệu quả các nghị quyết quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó, ngành phấn đấu đổi mới toàn diện, tạo chuyển biến thực chất, góp phần xây dựng hệ thống y tế Nghệ An hiện đại, hiệu quả, bền vững, xứng đáng là trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ.

Chào đón trẻ ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trên cơ sở định hướng đó, ngành Y tế Nghệ An đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030: Nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của nhân dân; tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh, thiếu niên tối thiểu 1,5 cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó, số năm sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm; giảm gánh nặng bệnh tật, kiểm soát yếu tố nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe; tỷ lệ tiêm chủng thiết yếu đạt trên 95%; tỷ lệ người dân thường xuyên hoạt động thể chất tăng thêm 10%... Người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần; được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí; đến năm 2030 được miễn viện phí cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Bảo đảm 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực theo đúng chức năng; đến năm 2027 mỗi trạm có 4-5 bác sĩ; tăng tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm lên trên 20%. Đến năm 2026 đạt trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đến năm 2030 tiến tới bao phủ toàn dân; phát triển đa dạng các loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế ở Nghệ An ngày càng được đầu tư hiện đại. Ảnh: Thành Chung

Để hoàn thành mục tiêu, ngành xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đổi mới tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; kịp thời hoàn thiện thể chế; nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; phát huy thế mạnh y học cổ truyền; nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ; đẩy mạnh cải cách tài chính y tế, phát triển chính sách bảo hiểm y tế hiệu quả, bền vững; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện; phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Tập trung 3 đột phá chiến lược để bứt phá

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Ảnh: Thành Chung

Ngành xác định 3 khâu đột phá chiến lược:

Thứ nhất, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở y tế theo mô hình chính quyền 2 cấp, nâng cao năng lực y tế dự phòng theo hướng phòng bệnh từ sớm, phát triển hệ thống y tế chuyên sâu đồng bộ, cân đối, hợp lý.

Thứ hai, phát triển hệ thống y tế thông minh, tiện ích, nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe, lấy người bệnh làm trung tâm.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng, coi đây là nền tảng cốt lõi để phát triển bền vững và thực hiện mục tiêu trở thành Trung tâm Y tế chuyên sâu Bắc Trung Bộ.

Với truyền thống, nội lực và quyết tâm đổi mới, ngành Y tế Nghệ An vững bước trên hành trình trở thành Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.