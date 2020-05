Xây dựng phường Cửa Nam thành điểm nhấn cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Vinh

Về dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh. Cùng dự có gần 220 đại biểu đại diện cho gần 700 đảng viên trên địa bàn toàn phường.

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chính quyền phường Cửa Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết đề ra (hoàn thành 20/26 chỉ tiêu). Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công tác chỉnh trang đô thị được tăng cường, bộ mặt đô thị được khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội được quan tâm chăm lo, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Giữ vững đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường còn có những khuyết điểm, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, công tác quản lý đất đai, đô thị, vệ sinh môi trường còn tồn tại. Vẫn còn 6/26 chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

Quang cảnh Hào thành cổ Vinh sau khi được cải tạo. Ảnh: Tư liệu

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy phường Cửa Nam đề ra 32 chỉ tiêu cơ bản về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Theo đó, tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vững chắc theo hướng dịch vụ, thương mại, du lịch, công nghiệp và xây dựng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, từng bước xây dựng phường Cửa Nam trở thành đô thị phát triển là cửa ngõ phía Tây Nam của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh yêu cầu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân phường Cửa Nam khai thác thế mạnh, xây dựng phường thành điểm nhấn cửa ngõ phía Tây Nam thành phố. Ảnh: Thanh Phúc Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh biểu dương nỗ lực cố gắng của Đảng bộ phường Cửa Nam nhiệm kỳ qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, quản lý đất đai, quản lý đô thị... Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh đề nghị, nhiệm kỳ tới Đảng bộ phường cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt là khai thác tiềm năng, thế mạnh của phường trong phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ gắn với Di tích quốc gia Thành cổ Vinh, hệ thống bảo tàng, chùa Cần Linh, sân bóng Vinh, sông Vinh, hồ cá Cửa Nam, hồ điều hòa... Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Phúc

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý đất đai, đô thị, phối hợp với các cấp, ngành, nhà đầu tư giải quyết dứt điểm những tồn đọng ở các khu tập thể cũ trên địa bàn phường; Đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất cho người dân. Làm tốt công tác vận động nhân dân, phối hợp thực hiện tốt công tác đền bù, GPMB các công trình trọng điểm trên địa bàn; tập trung nguồn lực xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...