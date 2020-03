Xây dựng phường Nghi Hòa trở thành đơn vị 'văn minh đô thị' vững chắc

P.V: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí có thể khái quát những thành tựu quan trọng của địa phương?

Đồng chí Trần Quốc Tuấn: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thị xã, Đảng bộ và nhân dân phường Nghi Hòa đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết cộng sự, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 18%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Dịch vụ 58,9%; Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 35,4%; Nông - Ngư nghiệp 5,7%.

Lãnh đạo phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò) kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Với những bước phát triển đó, thu ngân sách hàng năm đều tăng bình quân từ 15 - 20%; trong 5 năm liền, chúng tôi đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; đến năm 2019, tổng thu ngân sách đã đạt 10,6 tỷ đồng. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 80 triệu đồng/năm (chỉ tiêu là 70 - 75 triệu đồng/người/năm). Hộ khá, giàu tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,62% (chỉ tiêu đại hội là 2,5%). Công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch đô thị đảm bảo đúng quy định. Tổng số hộ đã được cấp Giấy CNQSD đất là 1.078/1.154 hộ, đạt tỷ lệ 93,4%.



Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên nên các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đẩy mạnh hơn. Trong đó, phong trào xây dựng phường văn minh đô thị đạt được nhiều kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Hiện nay, địa phương đã xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, ngõ phố văn minh, lắp đặt hệ thống camera an ninh, trên 1.150 nhà được đánh số đạt 90%/ tổng số hộ.

Nghề trồng hoa cũng đang là mô hình góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất ở phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò). Ảnh: Thành Duy

Nghi Hòa cũng đã tập trung đầu tư cho công tác giáo dục, xây dựng xã hội học tập, hàng năm xã hội hóa gần 600 triệu đồng để đầu tư cơ sở vật chất; vận động gần 65 triệu đồng/năm để trao quà khuyến học, khuyến tài; hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học, THCS. Trường Tiểu học giữ vững chuẩn quốc gia mức độ II, Trường Mầm non chuẩn quốc gia mức độ I, học sinh trong độ tuổi đến trường 100%. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS, THPT đạt 98% trở lên; số học sinh trúng tuyển vào học các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp từ 30 đến 35 em.



Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, nhân rộng những việc làm nhân văn, lối sống nghĩa tình trong cộng đồng. Bên cạnh hỗ trợ của cấp trên, phường còn kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, kết hợp với các cuộc vận động của địa phương và các dòng họ để giúp các gia đình xây dựng mới và sửa chữa được 10 nhà đại đoàn kết, tổng trị giá trên 800 triệu đồng, nên đến nay 100% nhà ở tạm đã được xóa. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng được giữ vững.

P.V: Để đạt được những kết quả trên, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Đảng bộ trong nhiệm kỳ?

Đồng chí Trần Quốc Tuấn: Thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của các cấp, Đảng bộ, cấp ủy đảng phường Nghi Hòa luôn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát của Đảng. Đặc biệt, Đảng ủy phường rất chú trọng công tác đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghi Hòa trao đổi với nhân dân về hiệu quả nghề sản xuất nước mắm. Ảnh: Thành Duy

Hàng năm, Đảng ủy xây dựng các kế hoạch và quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng các cấp, các đề án của Thị ủy về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Đầu năm, Đảng ủy luôn dành thời gian nghe và cho ý kiến vào chương trình công tác của các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể; nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng quý để chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Đảng ủy phường cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với chính quyền, các đoàn thể, các chi ủy, chi bộ và đảng viên có liên quan thực hiện nhiệm vụ được phân công và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường lãnh đạo thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; xây dựng chương trình công tác, kế hoạch “Dân vận khéo” và triển khai thực hiện.



Tuy nhiên, chủ trương, chính sách muốn đi vào cuộc sống tốt thì quan trọng nhất là phải được nhân dân ủng hộ và thực hiện. Vì vậy, Đảng ủy phường tập trung các giải pháp để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; vận động các đoàn thể nhân dân tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt chế độ giao ban giữa khối dân vận với cấp ủy chi bộ, Mặt trận và các đoàn thể;...

Một cuộc họp bàn về công tác thu ngân sách của cán bộ, công chức phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò). Ảnh: Thành Duy

Nhờ vậy, trong 5 năm liền, Đảng bộ phường Nghi Hòa không có chi bộ trung bình, yếu kém. Đảng bộ hàng năm đều đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, năm 2017 và 2019 đạt trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh. Từ đó, tạo sức lan tỏa để cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.



P.V: Trong 5 năm tới, định hướng mục tiêu chủ yếu của Đảng bộ phường Nghi Hòa như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Quốc Tuấn: Vinh dự là 1 trong 3 tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò lựa chọn tổ chức đại hội điểm, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, hệ thống chính trị phường đã tập trung chuẩn bị các điều kiện tốt nhất nhằm tổ chức đại hội thành công. Trong nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, tại Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tiếp theo là: Tập trung khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế và các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội có tính đột phá và bền vững, đầu tư hạ tầng đô thị đồng bộ; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phường vững mạnh; xây dựng phường Nghi Hòa trở thành phường “Văn minh đô thị” một cách vững chắc.

Một góc phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò). Ảnh: Thành Duy Trong đó, định hướng, quan điểm phát triển chung là quyết tâm Nghi Hòa sẽ đạt chuẩn phường văn minh đô thị vào năm 2022; trở thành vùng trọng điểm về dịch vụ du lịch và ẩm thực của thị xã Cửa Lò. Phường tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đảng viên; hiệu quả điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.



P.V: Xin cảm ơn đồng chí!