Xây dựng phường Vinh Tân trở thành đô thị văn minh, phát triển toàn diện

(Baonghean.vn) - "Đầu tư các nhà máy chế biến sâu, công nghệ hiện đại, sản phẩm tổng hợp, nằm giữa làm hạt nhân cho các vùng chuyên canh nông nghiệp" là ý kiến nhấn mạnh của Tiến sỹ Đặng Kim Sơn - nguyên viện trưởng Viện Kinh tế chiến lược - Bộ Nông nghiệp và PTNT, nhà tư vấn của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại Hội thảo về phát triển cây, con chủ lực cho Nghệ An.

(Baonghean) - Nắng nóng gay gắt diện rộng những ngày qua dẫn tới mức tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục. Với tình hình nắng nóng còn tiếp diễn, Công ty Điện lực Nghệ An đã chủ động các phương án chống quá tải, đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn, đồng thời khuyến cáo các cơ quan, công sở và người dân chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong mùa nắng nóng.