Xây dựng Đảng Xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp ở Nghệ An: Tầm nhìn mới, khát vọng lớn, quyết tâm cao Thời gian qua, các tổ chức Đảng ở Nghệ An đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổ chức đảng các cấp chú trọng xây dựng văn kiện nhiệm kỳ tới thực sự đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, thể hiện rõ khát vọng vươn lên và quyết tâm hành động.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi mang tính gợi mở một số định hướng phát triển mà phường Cửa Lò cần tập trung trong thời gian tới. Ảnh: Mai Hoa

Rõ đường hướng và quyết tâm hành động

Văn kiện không chỉ kế thừa thành tựu, nhận diện đúng tiềm năng, lợi thế và thách thức, mà còn xác định rõ định hướng phát triển mang tính đột phá, gắn với yêu cầu thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Với tinh thần dân chủ, cầu thị và đổi mới tư duy, mỗi văn kiện đang từng bước trở thành “la bàn chiến lược”, là sự kết tinh trí tuệ, niềm tin và khát vọng phát triển bền vững của toàn Đảng, toàn dân Nghệ An trong nhiệm kỳ mới.

Qua theo dõi một số tổ chức đảng thuộc ngành, đơn vị cấp tỉnh đã tiến hành đại hội và tiếp cận dự thảo văn kiện đại hội ở một số địa phương, chúng tôi nhận thấy, việc xây dựng văn kiện được đổi mới, thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra”. Cùng đó, thể hiện quyết tâm “Một địa phương - một tầm nhìn - một hành động - một niềm tin”, không theo “lối mòn”, “rập khuôn", cũng không phải phép cộng các dự thảo văn kiện đã có.

Mô hình nông nghiệp sạch tại xã Quỳnh Lưu. Ảnh: Mai Hoa

Văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được xây dựng trên cơ sở kế thừa thành tựu, nhận diện đúng tiềm năng, thế mạnh và thách thức, đặc biệt là những định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu phát triển đất nước, quê hương trong kỷ nguyên mới. Theo đó, văn kiện đã thể hiện rõ tư duy đổi mới trong quản lý Nhà nước về nông nghiệp và môi trường; xác định đúng và trúng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá mà đảng bộ phải tập trung lãnh đạo trong suốt nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Một trong những trọng tâm là triển khai, thực hiện Nghị quyết số 57, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với thực hiện nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Trên cơ sở đó, ngành chủ trương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, với yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Cơ cấu lại nông nghiệp theo các nhóm sản phẩm chủ lực và vùng sinh thái để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần Nghị quyết số 39, ngày 17/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã An Châu. Ảnh: Mai Hoa

Đối với Đảng bộ Sở Tài chính Nghệ An, Văn kiện Đại hội được xây dựng rõ về định hướng chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, tập trung nâng cao chất lượng điều hành tài chính - ngân sách hiệu quả, hợp lý.

Cùng với đó, tham mưu chiến lược phát triển trên 3 trụ cột: Kinh tế, đầu tư và quy hoạch; đẩy mạnh, tạo đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền tài chính công minh bạch, hiện đại.

Ngành cũng đặt yêu cầu phải tham mưu cho tỉnh các giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ tài chính, xúc tiến đầu tư…

Ở các đơn vị cấp xã, dù mới công bố thành lập và đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 với khối lượng công việc lớn, song cũng đã dành sự tập trung cao cho công tác xây dựng văn kiện trình đại hội sắp tới.

Các đảng bộ thành lập nhiều tổ công tác tiến hành khảo sát, làm việc với các phòng, ban chuyên môn và cơ sở khối, xóm, kết hợp với tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý, phản biện từ các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, nhằm đánh giá đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế của địa phương trong không gian phát triển mới. Trong đó, bàn các giải pháp thực hiện những yêu cầu đổi mới, đột phá về tư duy và hành động quyết liệt mà Trung ương và tỉnh đặt ra, xác định rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng, chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Phát triển kinh tế biển là một trong những trụ cột quan trọng của từng địa phương có biển và của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thành An – Phó Bí Thường trực Đảng ủy phường Cửa Lò chia sẻ: Với tinh thần đổi mới, tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phát triển toàn diện của địa phương trong nhiệm kỳ 2025 - 2030; phường Cửa Lò xác định rõ định hướng về phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch theo hướng chất lượng cao; phát triển hạ tầng đồng bộ, kết nối thông minh; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; thu hút đầu tư, phát triển đô thị du lịch biển Cửa Lò hiện đại, văn minh, thân thiện.

Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng là một trong hướng đi được xã Tương Dương tập trung thực hiện. Ảnh: CSCC

Xã Tương Dương có 75,45% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Dù không gian và điều kiện phát triển được mở rộng sau sắp xếp (sáp nhập 3 đơn vị: Thị trấn Thạch Giám, xã Lưu Kiền, xã Xá Lượng) nhưng đây vẫn là địa bàn có nhiều khó khăn khi chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, hạ tầng thiếu đồng bộ, tệ nạn xã hội tiềm ẩn phức tạp.

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương cho biết: Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Tương Dương đề ra định hướng phát triển toàn diện, lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm đòn bẩy, con người và văn hóa Tương Dương làm nền tảng. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng thiết yếu, môi trường, giáo dục, y tế… Phát triển kinh tế theo hướng chuyên sâu, nông nghiệp hàng hóa, chăn nuôi, trồng rừng và dược liệu; chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với giữ gìn bản sắc, bảo tồn hệ sinh thái rừng, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2030, Tương Dương trở thành xã phát triển khá của miền Tây Nghệ An.

Lãnh đạo xã Tương Dương trao đổi với người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: CSCC

Đòn bẩy phát triển của tỉnh

Nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của thịnh vượng, hùng cường; tỉnh Nghệ An cũng đang đứng trước thời cơ lịch sử để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Bởi vậy, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được xây dựng với tư duy mới, tầm nhìn mới, tâm thế mới, cách tiếp cận mới, thể hiện khát vọng phát triển của Nghệ An trong nhiệm kỳ tới.

Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được các cấp ủy Đảng ở Nghệ An xác định là một trong các khâu đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Hồ Đức Thành cho rằng: Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu đưa Nghệ An thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics.

Đó là ý chí, bản lĩnh, quyết tâm được gắn với định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trụ cột như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển; phát triển không gian, vùng biển; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực…

Hướng đi này thể hiện rõ sự tự tin, quyết liệt trong lãnh đạo và triển khai nhiệm vụ, góp phần đưa Nghệ An xác lập diện mạo mới trong giai đoạn 2025 - 2030.

“ Dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh thực sự toàn diện, có chiều sâu, vừa kế thừa thành tựu của những nhiệm kỳ trước, vừa mở ra những tầm nhìn mới, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại. Đồng chí Hồ Đức Thành - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ

Qua tiếp xúc với nhiều cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ, ý kiến đánh giá chung rằng: Dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh thực sự toàn diện, có chiều sâu, vừa kế thừa thành tựu của những nhiệm kỳ trước, vừa mở ra những tầm nhìn mới, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại.

Việc tỉnh xác định phát triển đồng bộ các trụ cột kinh tế, chú trọng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao giá trị gia tăng là rất đúng đắn, thể hiện tư duy đổi mới, năng động, bắt kịp thời đại. Đặc biệt là định hướng phát triển con người và văn hóa Nghệ An trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững; phát huy khát vọng vươn lên, ý chí tự lực, tự cường của người Nghệ, từ đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những định hướng này không chỉ là “kim chỉ nam” cho các cấp, các ngành hành động, mà còn khơi dậy niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong công cuộc đổi mới quê hương.