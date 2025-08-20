Thời sự Xây dựng xã Bạch Hà trở thành xã phát triển, đứng ở tốp 50 của tỉnh Nghệ An Sáng 20/8, Đảng bộ xã Bạch Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 để xác lập đường hướng và giải pháp phát triển của địa phương trong giai đoạn 5 năm tới.

Chương trình chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí: Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Oanh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Phan Sỹ Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 189 đảng viên, đại diện cho hơn 1.217 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Bạch Hà.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,8%



Đảng bộ xã Bạch Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 4 xã: Hiến Sơn, Trù Sơn, Mỹ Sơn và Đại Sơn, thuộc huyện Đô Lương trước đây. Đảng bộ có tổng 1.217 đảng viên, sinh hoạt tại 53 tổ chức Đảng trực thuộc.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân các xã trước khi sáp nhập và xã Bạch Hà hiện nay đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao để tạo ra nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,8%. Tổng giá trị sản phẩm đạt hơn 2.660 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã khai mạc Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp cơ bản đồng bộ; các xã trước sáp nhập đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trên địa bàn có 22/30 xóm và 20 cơ quan, đơn vị đạt đơn vị văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Công Trường - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã báo cáo tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và tăng cường toàn diện về công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, dân vận và kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các thành viên Tổ công tác số 8 của tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, khai thác tối đa mọi tiềm năng lợi thế sẵn có của xã và huy động hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển; xây dựng xã Bạch Hà phát triển toàn diện, văn minh.

Để hiện thực mục tiêu nêu trên, Đại hội đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; 5 nhóm giải pháp chủ yếu.

Đồng chí Trần Văn Long - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bạch Hà khẳng định quyết tâm đoàn kết, đổi mới, đưa xã Bạch Hà ngày càng phát triển. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội cũng sẽ thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bạch Hà khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Trần Văn Long được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Công Trường được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã Bạch Hà, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn công tác của tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Ảnh: Mai Hoa

Cần "3 rõ" trong xây dựng chương trình hành động.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bên cạnh ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bạch Hà đạt được nhiệm kỳ qua, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh một số bối cảnh và yêu cầu đổi mới về phương thức lãnh đạo cùng với sự phát triển cao của đất nước và tỉnh Nghệ An, đồng thời gợi mở, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Đảng bộ xã Bạch Hà.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu: Xây dựng xã Bạch Hà trở thành xã phát triển; phong trào thi đua toàn diện đứng ở tốp 50 của tỉnh; trước hết, Đảng bộ xã tập trung phân tích rõ hơn thuận lợi và khó khăn để xác định những khâu, việc có tính đột phá sát với thực tế địa phương; cần có chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ với tinh thần "3 rõ": rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm.

Hệ thống chính trị, đặc biệt là Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; quán triệt, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để lãnh đạo, vận hành tổ chức bộ máy mới đồng bộ, thông suốt, thống nhất, hiệu quả.

Đẩy mạnh chuyển đổi số; áp dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang tư duy “kiến tạo, phục vụ nhân dân”, đáp ứng yêu cầu chính quyền 2 cấp, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phải nêu cao tính gương mẫu, sâu sát, kịp thời khích lệ, động viên cán bộ, công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ: đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, gần dân, vì dân, vì sự phát triển chung.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; tinh thần đoàn kết trong Đảng trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tập trung huy động mọi nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội. Cấp uỷ, chính quyền xã cần chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phấn đấu là xã sạch về ma tuý, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo môi trường ổn định cho phát triển.