Xây dựng Đảng Xây dựng xã Đại Huệ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường gắn với phát triển du lịch Nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của xã Đại Huệ: Bước vào thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn, mạnh, gần dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển; góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đoàn kết vượt khó

Đảng bộ xã Đại Huệ được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thành lập theo Quyết định số 3623 -QĐ/TU ngày 18/6/2025 trên cơ sở sáp nhập đảng bộ các xã: Nam Lĩnh, Nam Xuân, Nam Anh. Hiện nay, Đảng bộ có 36 tổ chức đảng trực thuộc ,với 903 đảng viên; diện tích đất tự nhiên 36,11 km2, dân số 24.441 người.

Mô hình trồng dưa chuột trong nhà lưới tại xã Đại Huệ. Ảnh tư liệu Thanh Lê

Thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã có những thuận lợi: Xã có Tỉnh lộ 539B, đường vành đai phía Bắc đi qua, tạo điều kiện thông thương, kết nối với các điểm du lịch và phát triển kinh tế địa phương, những yếu tố này tạo nên tiềm năng, lợi thế không chỉ đem lại lợi ích về mặt kinh tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng đồng bộ, kiên cố; nhiều công trình quan trọng được xây dựng và đưa vào sử dụng đã tạo thuận lợi kết nối giao thông, phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh; dân chủ được phát huy, kỷ cương được tăng cường; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một góc xã Đại Huệ. Ảnh tư liệu Thanh Lê

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã: Nam Anh, Nam Xuân, Nam Lĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong điều kiện khó khăn hơn nhiều so với dự báo, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ và tác động phức tạp của tình hình thế giới đối với các hoạt động kinh tế. Bám sát chỉ đạo của tỉnh, huyện và tình hình thực tiễn, Đảng ủy các xã trước sáp nhập đã lãnh đạo hệ thống chính trị cùng với Nhân dân đoàn kết, khắc phục khó khăn tập trung xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình hành động; cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của cấp trên bằng các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; các chỉ tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch đề ra đều được hoàn thành, với dấu ấn nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Dấu ấn nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế tăng trưởng khá, tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 10,3%/năm, đạt kế hoạch đề ra và cao hơn bình quân chung toàn tỉnh 2,7%. Giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản giảm từ 36,1% năm 2020 xuống 31% năm 2025; công nghiệp - xây dựng tăng từ 24,9% năm 2020 lên 29% năm 2025; dịch vụ tăng từ 39% năm 2020 lên 40% năm 2025.

Nhiều diện tích trước đây được người dân xã Đại Huệ trồng hoa thiên lý nay được thay thế hoàn toàn bằng rau gia vị. Ảnh tư liệu Thanh Phúc

Thu ngân sách trên địa bàn tăng qua các năm, năm 2025 ước đạt 27,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 68,77 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm (2020-2025), ước đạt 190 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản năm 2025 ước đạt 468,2 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2020, trong đó, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 36,1%. Tổng sản lượng lương thực năm 2025 ước đạt 19,100 tấn, tăng 14,3% so với năm 2020. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng năm 2025 đạt 700 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2020.

Diện tích gieo trồng hằng năm cơ bản được khép kín; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao tăng giá trị sản xuất; phát triển một số vùng sản xuất rau màu tập trung theo hướng VietGAP và các mô hình sản xuất rau, củ, quả trong nhà lưới, nhà màng cho hiệu quả kinh tế cao. Phát triển cánh đồng mẫu lớn, chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng tập trung tại các trang trại, gia trại; ổn định về tổng đàn, nâng cao sản lượng và chất lượng, nhiều mô hình nuôi con đặc sản được nhân rộng, cho hiệu quả kinh tế cao. Khuyến khích cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu nông thôn mới, kết hợp việc phát triển nông trại thực nghiệm Thung Pheo, với du lịch sinh thái, trải nghiệm núi Hủng Vàng.

Người dân xã Đại Huệ làm đất trồng rau màu. Ảnh tư liệu Thanh Phúc

Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục hoạt động ổn định tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người dân. Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, tăng cả về quy mô sản xuất và chất lượng sản phẩm, như: Sản xuất chế biến bột sắn giây, tinh bột nghệ, may mặc, cơ khí, mộc dân dụng, sản phẩm OCOP 3-4 sao (17 sản phẩm), đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và khách du dịch. Hằng năm, có khoảng 1,2 triệu lượt khách đến tham quan, vãn cảnh tại chùa Đại Tuệ và các điểm du lịch trải nghiệm tại địa phương. Công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ, du lịch ngày càng đi vào nền nếp và có hiệu quả; tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện chính trị, các dịch vụ phục vụ khách tham quan du lịch; quy hoạch, bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh phục vụ du lịch đảm bảo trật tự, an toàn, ứng xử văn minh, lịch sự; công tác đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch được chú trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các loại hình du lịch sinh thái trải nghiệm, homestay dần hình thành, từng bước phát triển.

Xác định việc phát huy và phát triển khoa học, công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi xây dựng nhà màng, nhà lưới để trồng rau sạch (xã Nam Anh cũ), mô hình nuôi lươn không bùn (xã Nam Xuân cũ); trồng nho thân gỗ theo công nghệ tiên tiến (xã Nam Lĩnh cũ), nhiều cánh đồng mẫu lớn trồng lúa chất lượng cao được áp dụng trên địa bàn, các mô hình phát triển kinh tế đã mang lại giá trị cao trên đơn vị diện tích.

Những vườn hồng trên sườn núi Đại Huệ. Ảnh tư liệu Sách Nguyễn

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục phát huy hiệu quả; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng trên các lĩnh vực. Trước lúc sáp nhập, 3/3 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Nam Anh cũ). Các phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực, như xây dựng xóm "sáng - xanh - sạch - đẹp"; xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu; các tuyến đường mẫu, đường hoa... Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình sản phẩm OCOP, đến nay, trên địa bàn xã có 17 sản phẩm OCOP 3-4 sao.

Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,48%; giải quyết việc làm cho 4.100 người; trong đó xuất khẩu 2.853 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh xuống còn 0,54% năm 2025.

Tập trung 6 nhiệm vụ quan trọng

Với mục tiêu chung: Xây dựng xã Đại Huệ phát triển toàn diện, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững theo hướng: Phát triển nông nghiệp bền vững; phát huy tiềm năng du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh; tập trung đầu tư quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; quốc phòng, an ninh vững mạnh, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, vững mạnh, gần dân, phấn đấu xây dựng xã Đại Huệ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường gắn với phát triển du lịch.

Khách du lịch trải nghiệm vườn hồng ở xã Đại Huệ. Ảnh tư liệu Sách Nguyễn

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đại Huệ tập trung 6 nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực điều hành của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, gần dân, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ hai, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quan tâm giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên; đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục sắp xếp tinh giản cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chùa Đại Tuệ tọa lạc trên dãy Đại Huệ. Ảnh tư liệu Lê Quang Dũng

Thứ ba, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ tư, tập trung xây dựng các quy hoạch theo quy định, nhất là quy hoạch xây dựng chung của xã; quy hoạch xây dựng nông thôn mới; quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chi tiết như: quy hoạch các cụm tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch các khu thương mại - dịch vụ; quy hoạch phân lô đất ở, quy hoạch vùng sản xuất tập trung. Đảm bảo các công trình, dự án phải được thể hiện rõ trong các quy hoạch và nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm trên địa bàn; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ưu tiên đầu tư các lĩnh vực, công trình trọng điểm, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Lãnh đạo xã Đại Huệ tặng quà cho đối tượng chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Ảnh tư liệu Mai Hoa

Thứ sáu, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng kết nối về giao thông, văn hóa, du lịch; xây dựng cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp"; thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm phục vụ du khách đến thăm quan, du lịch.