Xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với mục tiêu nông thôn mới

Đảm bảo chắc từng tiêu chí



Diễn Kỷ là 1 trong 2 địa phương được huyện Diễn Châu chọn xây dựng NTM nâng cao, do vậy, công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL) rất được coi trọng. Xã đã phân công từng cán bộ liên quan phụ trách và chấm điểm từng tiêu chí với hồ sơ minh chứng chặt chẽ. Ví như đối với việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, ngoài niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị và giải quyết các thủ tục hành chính cũng được thực hiện với phương châm đúng trình tự, thủ tục, nhanh gọn.

Minh chứng là trong năm 2021 có 2.570 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, xác nhận chữ ký, chính sách, đất đai… thì 100% được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn. Trong năm, xã Diễn Kỷ đã chỉ đạo lấy 385 lượt phiếu đánh giá của người dân về chất lượng, thái độ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, kết quả không có phiếu không hài lòng.

Tương tự, tất cả các chỉ tiêu trong tiêu chí phổ biến pháp luật đều được rà soát thực hiện nghiêm túc. Từ việc công khai văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo quy phạm pháp luật, đến quán triệt, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan.

Theo ông Trần Ngọc Đoàn - cán bộ tư pháp xã Diễn Kỷ cho biết: Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng xã vẫn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh với 719 lượt lên sóng; tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền trực tiếp với hơn 1.000 người tham gia; phát động 3 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử, Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Cảnh sát biển; in cấp phát 5.000 tờ rơi nội dung tuyên truyền về các quy định xử phạt trong phòng, chống Covid-19, phòng, chống pháo nổ. Bên cạnh đó, UBND xã Diễn Kỷ đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tích cực ứng dụng CNTT để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên mạng xã hội và qua các trang fanpage của tổ chức, đoàn thể.

Một góc xã Diễn Kỷ, Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Thu Hương

Tại xã Diễn Trung, quá trình xây dựng và về đích NTM, việc thực hiện các tiêu chí để được công nhận xã đạt CTCPL được đặc biệt quan tâm, bởi trong các tiêu chí xây dựng NTM có tiêu chí 18 về “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật”. Ví như để đảm bảo chỉ tiêu về an ninh, trật tự, công an xã đã tham mưu cho UBND xã Diễn Trung triển khai cho 10/10 xóm trên đăng ký xóm an toàn về an ninh. Nhờ vậy, số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm hơn so với trước, tệ nạn xã hội được kìm chế. Công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định.

Trong năm 2021, xã tiếp nhận 9 đơn thư khiếu nại, tố cáo và đã giải quyết theo đúng thẩm quyền (giảm 25 đơn so với năm 2020), không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. 100% thủ tục hành chính giải quyết nhanh gọn với 10.545 hồ sơ trong năm 2021. Qua lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân với 1.582 lượt phiếu (liên quan các thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, khai sinh, kết hôn, khai tử, đất đai, chính sách, thủ tục tách khẩu, CMND…), có 1.580 phiếu hài lòng, chỉ có 2 phiếu không hài lòng. Công tác hòa giải cũng được quan tâm với 10/10 xóm có tổ hòa giải viên.