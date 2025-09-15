Xây dựng Đảng Xây dựng xã Vạn An đạt chuẩn đô thị văn minh, hiện đại Xã được hình thành trên cơ sở 3 xã trung tâm của huyện Nam Đàn trước đây, có hạ tầng giao thông thuận lợi, mang trong mình chiều sâu truyền thống lịch sử - văn hóa - cách mạng của vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống hiếu học; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong không gian phát triển của các xã trên địa bàn và của tỉnh.



Thuận lợi và thách thức

Đảng bộ xã Vạn An, được thành lập theo Quyết định số 3621-QĐ/TU, ngày 18/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ thị trấn Nam Đàn với Đảng bộ xã Thượng Tân Lộc và Đảng bộ xã Xuân Hòa; Đảng bộ có 74 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc với 2.355 đảng viên; diện tích tự nhiên 56,37km2, dân số 44.830 người.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh tư liệu: Thành Duy



Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Nam Đàn và 2 xã trước sáp nhập thực hiện Nghị quyết Đại hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: Nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy nên kết cấu hạ tầng được tăng cường, nhiều dự án trọng điểm được triển khai, hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; xã có bề dày truyền thống cách mạng, có 2 di tích Quốc gia đặc biệt và nhiều di tích lịch sử văn hóa; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, địa phương cũng đối mặt với những khó khăn: Ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19; nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế; kết cấu hạ tầng tuy được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan; thị trường kinh tế, tài chính, bất động sản biến động thường xuyên... đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Xã Vạn An phát triển diện tích trồng sen để vừa phục vụ du lịch và tạo sản phẩm OCOP. Ảnh tư liệu: Quang An

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bước vào thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, phấn đấu xây dựng xã Vạn An đạt chuẩn đô thị văn minh, hiện đại; góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ các xã Thượng Tân Lộc, Xuân Hòa và thị trấn Nam Đàn đã khẩn trương, nghiêm túc bắt tay vào triển khai thực hiện nghị quyết bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được đổi mới; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên được cụ thể hóa kịp thời thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình địa phương. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch đề ra cơ bản hoàn thành.

Lãnh đạo xã Vạn An kiểm tra an toàn hệ thống hồ, đập trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, các đơn vị hành chính; sáp nhập các xã Thượng Tân Lộc, Xuân Hòa và thị trấn Nam Đàn để thành lập xã Vạn An mới. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt việc rà soát bổ sung quy hoạch, gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục phát huy hiệu quả; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng trên các lĩnh vực.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn An. Ảnh: Thuý Tình

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến xóm tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh toàn dân nhất là thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 10,4%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản (GHH) giảm từ 28,43% năm 2020 xuống còn 24,05% năm 2025; công nghiệp - xây dựng tăng từ 25,85% lên 27,38%; dịch vụ tăng từ 45,72% lên 48,57%. Thu nhập bình quân đầu người/tháng đạt 6,3 triệu đồng; tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2020. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản năm 2025 ước đạt 1.321,4 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 6,27%; trong đó, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 86,59%. Công tác giảm nghèo ngày càng thực chất, hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 giảm xuống còn 0,49%.

Triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển diện tích chuyên canh rau màu tập trung. Hình thành các mô hình nhà màng, nhà lưới trồng rau, củ, quả công nghệ cao cho hiệu quả kinh tế vượt trội như mô hình sản xuất lúa cánh đồng mẫu lớn liên kết bao tiêu sản phẩm với tổng diện tích 190 ha. Mô hình trồng nấm rơm có hiệu quả kinh tế cao 0,5 ha, mô hình nhà lưới trồng nho công nghệ cao 2,5 ha, trồng bí xanh 14 ha (xã Thượng Tân Lộc). Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung trang trại, giảm chăn nuôi nông hộ. Công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Một góc xã Vạn An. Ảnh tư liệu: Quang An



Công nghiệp - xây dựng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tiếp tục phát triển mạnh, mở rộng cả quy mô và chất lượng sản phẩm, với nhiều ngành nghề truyền thống và đặc trưng như: Chế biến thực phẩm, may mặc, cơ khí, mộc dân dụng.

Tập trung huy động tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên các lĩnh vực thiết yếu. Nhờ đó, hệ thống hạ tầng được nâng cấp đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh.

Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển tích cực; thị trường hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân. Hạ tầng thương mại được đầu tư, phát triển mạnh. Dịch vụ tài chính, tín dụng và ngân hàng có nhiều khởi sắc. Nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng tăng nhanh, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu lao động từ người dân.

Dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thúy Tình

Mỗi năm, Vạn An đón khoảng 250.000 lượt khách tham quan tại các di tích lịch sử văn hóa nổi bật như Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phan Bội Châu, khu lăng mộ Vua Mai ... Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh tại các điểm du lịch được chú trọng, tạo hình ảnh thân thiện và an toàn trong lòng du khách.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tập trung hoàn thành mục tiêu và nâng cấp chất lượng tiêu chí nông thôn mới các cấp độ. Đến năm 2024, xã Xuân Hòa và xã Thượng Tân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Nam Đàn đạt chuẩn đô thị văn minh. Hạ tầng nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt.

Đến nay, toàn xã có 6 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, bước đầu khẳng định thương hiệu, mở ra hướng đi mới cho phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Nhà bia khoa bảng xã Vạn An. Ảnh: CSCC



Quy mô, mạng lưới trường lớp được quy hoạch hợp lý, các trường học được đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ bản đảm bảo đạt chuẩn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy; tổ chức tốt các lễ hội, sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn; phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thường xuyên ngày càng tăng. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và hạ tầng thông tin truyền thông được quan tâm đầu tư phát triển; công tác thông tin, truyền thông được chú trọng, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân.

Công tác chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. Mô hình "Tổ công nghệ số cộng đồng" đã được thành lập và hoạt động hiệu quả tại các khu xóm khối, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các nền tảng số thiết yếu như VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chính quyền số, công dân số, sử dụng các dịch vụ công điện tử.

Một góc làng mộc Tiền Phong, xã Vạn An. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Đến nay, 100% khu dân cư trên địa bàn xã, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; các xã, thị trấn trước khi sáp nhập đều đạt đơn vị vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh.

Tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, Đảng bộ và nhân dân xã Vạn An tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá:

5 nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vạn An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, quan tâm giáo dục và rèn luyện cán bộ, Đảng viên, đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Kịp thời cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Tiếp tục sắp xếp, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị bảo đảm đúng quy định. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Đặc sản tương truyền thống của người dân xã Vạn An. Ảnh tư liệu: Hoài Thu

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm trên địa bàn xã; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ưu tiên đầu tư các lĩnh vực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là tập trung triển khai xây dựng một số công trình trọng điểm có sức lan tỏa để tạo động lực phát triển đô thị; tích cực huy động nội lực, chủ động tranh thủ ngoại lực để đầu tư phát triển đồng bộ không gian kiến trúc, hệ thống công trình hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội; làm tốt công tác chỉnh trang đô thị đi đôi với hoàn thiện hạ tầng, trật tự đô thị.

Tập trung xây dựng các quy hoạch theo quy định, nhất là quy hoạch xây dựng chung của xã; quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chi tiết như: quy hoạch các cụm tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch các khu thương mại, dịch vụ; quy hoạch phân lô đất ở, quy hoạch vùng sản xuất tập trung... đảm bảo các công trình, dự án phải được thể hiện rõ trong các quy hoạch và nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nông dân xã Vạn An thu hoạch lạc. Ảnh tư liệu: Phú Hương



3 khâu đột phá

Xây dựng chính quyền sát dân, gần dân, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, có ý thức trách nhiệm, có kỹ năng và tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, phẩm chất tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tâm, tận lực, sâu sát thực tiễn và phục vụ tốt nhân dân.

Tập trung thu hút đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ hiện đại, trong đó tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để xây dựng xã Vạn An đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Xây dựng cảnh quan môi trường, các khu đô thị văn minh, hiện đại; mọi người dân có tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, có chí vươn lên, có ý thức tập thể, đoàn kết, có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tất cả vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.