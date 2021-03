Xe container đâm liên tiếp 4 xe con, 10 nạn nhân bị thương

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin mới nhất về vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe container và 4 xe ô tô trên Quốc lộ 9 đoạn qua xã Đakrông, huyện miền núi Đakrông (tỉnh Quảng Trị) vào chiều 20/3, có 10 nạn nhân phải đi cấp cứu , trong đó có 5 người phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên do bị thương nặng.

Thông tin từ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng 15 giờ ngày 20/3, xe container biển số 15C-312.14 kéo theo rơ moóc biển số 15R-044.93, do Trần Văn Đông (sinh năm 1981, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) điều khiển, di chuyển trên Quốc lộ 9 hướng từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về thành phố Đông Hà, Quảng Trị.



Xe container bị biến dạng.

Khi đến km57+600 trên Quốc lộ 9 thuộc địa phận thôn Làng Cát, xã Đakrông (huyện Đakrông), xe container đâm liên tiếp vào 4 chiếc xe ô tô khác gồm: Xe tải thi công sửa chữa đường bộ biển số 74C-036.96; xe ô tô biển số 74A-126.59 do Nguyễn Văn Biên (sinh năm 1971, ở xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển, trên xe chở 4 người; xe tải biển số 74D-002.16 do Lê Văn Quang (sinh năm 1972, ở phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển trên xe chở 1 người; xe ô tô biển số 74A-024.65 do Nguyễn Văn Hải (ở thôn Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển, trên xe chở 1 người.

Vụ tai nạn khiến xe container bị lật nằm ven Quốc lộ 9; trong số 4 chiếc ô tô sau va chạm có 3 chiếc rơi xuống vùng đất thấp ven đường, trong đó có 1 chiếc bị biến dạng. Vụ tai nạn liên hoàn cũng khiến đoạn đường trên Quốc lộ 9 ùn tắc kéo dài, đến 19 giờ ngày 20/3 mới cơ bản được giải tỏa. Trong tối 20/3, các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai cứu hộ các phương tiện gặp nạn.



Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.