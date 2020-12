Xe container đâm văng xe khách ở Nghệ An, 3 người nguy kịch ​

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h30 sáng ngày 15/12 trên Quốc lộ 1A thuộc xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu.

Chiếc xe khách bị đâm văng xuống ruộng. Ảnh: Xuân Bảy

Vào thời điểm trên, trên Quốc lộ 1A đoạn qua tại ngã tư trước cổng Bệnh viện Minh An, xe khách 16 chỗ đang lưu thông hướng Bắc - Nam thì va chạm với xe container (chưa rõ biển số).



Cú va chạm khiến xe khách 16 chỗ bay qua làn đường ngược chiều, văng xuống ruộng. Tai nạn đã làm 3 hành khách trên xe này bị thương nặng, được người đi đường đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu. Vụ tai nạn cũng khiến một xe 7 ô tô chỗ BKS 37A 59083 bị văng khoảng 15m, hư hỏng nặng phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Bảy

Sau khi tai nạn xảy ra, CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu đã tạm giữ chiếc xe container gây tai nạn liên hoàn trên. Do vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư lại đúng thời điểm trời mưa nên lực lượng công an phải nhanh chóng tổ chức phân làn giao thông tránh ùn tắc.