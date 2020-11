Xe đầu kéo chở xi măng lao thẳng xuống ruộng, tài xế tử vong

Vào thời gian trên, anh Nguyễn Hữu Quang (SN 1985, thường trú tại xóm Thủy Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 37C - 136.22 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 37R - 008.21 chở theo khối lượng lớn xi măng từ Thanh Hóa về huyện Thanh Chương.

Khi đi đến địa phận xóm 1, xã Nam Giang (Nam Đàn) bất ngờ xe lao với tốc độ nhanh đâm thẳng xuống ruộng. Toàn bộ xi măng bị dồn về phía trước đè lên khiến cabin xe bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn, tài xế bị mắc kẹt phía trong.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi ca bin xe. Ảnh: Chu Minh

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động hai đội công tác có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an huyện, Cảnh sát giao thông tháo dỡ hàng hóa, cẩu chiếc cabin lên và khẩn trương đưa tài xế đi cấp cứu.

Tuy nhiên, tài xế đã tử vong sau vụ tai nạn./.