Xe điện bán chạy Mỹ 2025: Tesla dẫn đầu, thị phần giảm Quý 3/2025, EV Mỹ đạt kỷ lục 438.487 xe, chiếm 10,5% thị phần. Model Y dẫn 114.897 xe; thị phần Tesla giảm còn khoảng 41% khi Chevrolet và Hyundai vươn lên. Dữ liệu theo Kelley Blue Book.

Theo Kelley Blue Book, quý 3/2025 ghi nhận kỷ lục mới của thị trường xe điện tại Hoa Kỳ với 438.487 xe bán ra, tăng 40,7% so với quý 2 và cao hơn 29,6% so với cùng kỳ năm trước. Xe điện đạt 10,5% thị phần tổng doanh số. Tesla Model Y tiếp tục dẫn đầu với 114.897 xe trong quý, nhưng thị phần của Tesla giảm từ 49% xuống khoảng 41% khi các đối thủ tăng tốc.

Kỷ lục doanh số và sức nóng của EV trong quý 3/2025

Quý 3 khép lại một kỳ báo cáo được theo dõi sát sao, với doanh số EV vượt kỷ lục của quý 4/2024 gần 20%. Động lực tăng trưởng đến từ sự đa dạng hóa sản phẩm và các mẫu mới tăng tốc. Dù vậy, bức tranh thị trường vẫn cho thấy sự tập trung: số mẫu đạt trên 10.000 xe mỗi quý vẫn dưới 10, phản ánh phân khúc đại chúng còn đang hình thành.

Top mẫu xe dẫn đầu quý 3: Model Y vẫn số 1, đối thủ bám sát

Model Y duy trì ngôi đầu với mức tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Model 3 giữ hạng nhì, trong khi Chevrolet Equinox EV là điểm sáng tăng trưởng. Audi Q6 e-tron ghi dấu ấn bất ngờ khi vượt Ford F-150 Lightning trong quý.

Mẫu xe Doanh số Q3/2025 (xe) So với cùng kỳ Tesla Model Y 114.897 +29% Tesla Model 3 53.857 -7,8% Chevrolet Equinox EV 25.085 +156,7% Hyundai Ioniq 5 21.999 — Honda Prologue 20.236 — Ford Mustang Mach‑E 20.177 — Audi Q6 e-tron 10.299 — Ford F-150 Lightning 10.005 —

Các mẫu tăng trưởng tốt khác trong quý

Rivian R1S: 8.184 xe

Chevrolet Blazer EV: 8.089 xe

Kia EV9: 7.510 xe

Cadillac Lyriq: 7.309 xe

Tính đến hết quý 3/2025: cục diện theo hãng

Tổng doanh số EV tại Mỹ từ đầu năm đến hết quý 3 vượt mốc 1,04 triệu xe, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tesla dẫn đầu về sản lượng tuyệt đối nhưng giảm so với năm 2024; Chevrolet tăng trưởng ba chữ số nhờ các sản phẩm mới.

Hãng Doanh số YTD (xe) So với cùng kỳ Tesla 451.160 -4,3% Chevrolet 87.137 +113% Ford 69.600 +2,8% Hyundai 57.167 +31,1%

Top mẫu xe bán chạy YTD 2025

Xét theo từng mẫu xe từ đầu năm đến hết quý 3, Model Y vẫn dẫn đầu, Model 3 vươn lên mạnh, Chevrolet Equinox EV tăng trưởng đột biến, trong khi các mẫu bán tải điện tiếp tục cạnh tranh sít sao.

Mẫu xe Doanh số YTD (xe) So với cùng kỳ Tesla Model Y 265.085 -8% Tesla Model 3 155.180 +18% Chevrolet Equinox EV 52.834 +390% Ford Mustang Mach‑E 41.962 — Hyundai Ioniq 5 41.091 — Honda Prologue 36.553 — Tesla Cybertruck 25.973 — Ford F-150 Lightning 23.034 — Volkswagen ID.4 22.125 — Chevrolet Blazer EV 20.825 —

Tín hiệu cạnh tranh và những thách thức phía trước

Dữ liệu cho thấy người dùng Mỹ đang mở rộng lựa chọn ngoài Tesla, nhờ các mẫu có mức giá và cấu hình ngày càng đa dạng. Equinox EV và Ioniq 5 là hai ví dụ nổi bật về đà tăng trưởng bên ngoài hệ sinh thái Tesla.

Tuy vậy, thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ thay đổi ưu đãi thuế, chi phí pin, chuỗi cung ứng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Với việc số mẫu vượt 10.000 xe/quý còn hạn chế, các hãng cần tiếp tục đầu tư công nghệ, mở rộng danh mục sản phẩm và tối ưu chi phí để duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn EV bước vào chu kỳ sàng lọc.

Tổng hợp từ Kelley Blue Book cho thấy quý 3/2025 là thời điểm bản lề: Tesla vẫn dẫn đầu về quy mô, nhưng thế bám đuổi từ Chevrolet, Ford, Hyundai cùng nhóm mẫu SUV/crossover mới đang định nghĩa lại đường đua doanh số trong phần còn lại của năm.