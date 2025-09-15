Thứ Hai, 15/9/2025
Xe điện Nissan Leaf 2026: Nhỏ gọn, tiết kiệm và nhiều cải tiến bất ngờ

Quốc Duẩn 15/09/2025 10:59

Nissan Leaf 2026 thế hệ mới ra mắt với thiết kế nhỏ gọn hơn, không gian rộng hơn và phạm vi di chuyển xa hơn sau mỗi lần sạc.

Nissan Leaf: Hành trình tiên phong xe điện

Ngay từ khi ra mắt vào đầu thập niên 2010, Nissan Leaf đã được kỳ vọng trở thành mẫu xe điện đại chúng, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành ô tô. Đến năm 2020, chiếc Leaf thứ 500.000 đã được bán ra, đánh dấu cột mốc quan trọng với dòng xe này.

Xe điện Nissan Leaf 2026: Nhỏ gọn, tiết kiệm và nhiều cải tiến bất ngờ

Tuy nhiên, hai thế hệ đầu của Leaf gặp hạn chế vì sử dụng khung gầm chuyển đổi từ xe xăng và hệ thống pin không có làm mát bằng chất lỏng. Với thế hệ thứ ba, Nissan đã khắc phục triệt để bằng cách phát triển nền tảng xe điện chuyên biệt, tương tự như mẫu Ariya.

Thiết kế nhỏ hơn nhưng không gian lớn hơn

Nissan Leaf 2026 ngắn hơn 7,5 cm so với thế hệ trước nhưng mang lại thêm gần 22 cm khoảng để chân phía sau. Nhờ thiết kế khí động học tốt hơn (hệ số cản gió 0,26), xe tiết kiệm năng lượng hơn và phù hợp với nhiều phong cách người dùng – vừa mang dáng crossover vừa lai sedan fastback.

2026 Nissan Leaf: What We Know So Far

Trong nội thất, Nissan còn ẩn nhiều chi tiết thú vị, như các ký hiệu mô phỏng chữ “Nissan” theo kiểu Nhật và hình lá bạch quả như một “Easter egg” trong thiết kế.

Nissan Leaf 2026 chính thức trình làng, chạy 250 km sau hơn 10 phút sạc, nhanh như đổ xăng

Pin, động cơ và khả năng sạc

Nissan Leaf 2026 được trang bị động cơ điện 214 mã lực kết hợp pin lithium-ion 75 kWh, có hệ thống quản lý nhiệt hiện đại. Xe hỗ trợ sạc nhanh công suất 150 kW, cho phép nạp từ 10% đến 80% trong khoảng 35 phút. Ngoài ra, xe còn có khả năng cấp điện ngược ra ngoài để chạy thiết bị gia dụng với công suất tối đa 1,5 kW.

Nissan Leaf 2026

Việc giữ lại cổng sạc J1772 giúp khách hàng trung thành dễ dàng sử dụng bộ sạc gia đình sẵn có mà không cần nhiều bộ chuyển đổi.

Các phiên bản và phạm vi di chuyển

Platinum+ (cao cấp nhất): Trang bị trần kính đổi màu, hệ thống âm thanh cao cấp, mâm 19 inch… nhưng phạm vi giảm còn 417 km cho mỗi lần sạc.

SV+ (giá 34.230 USD): Mất đi một số tiện ích cao cấp nhưng tăng phạm vi di chuyển lên 464 km. Xe có màn hình kép 14,3 inch tích hợp Google Maps và điều hòa pin tự động khi đi sạc nhanh.

S+ (giá 29.990 USD): Phiên bản rẻ nhất với mâm thép 18 inch, không có ghế sưởi và ít công nghệ hơn, nhưng lại đạt phạm vi 487 km – cao nhất trong ba phiên bản.

Trải nghiệm lái Nissan Leaf 2026

Trên đường, Nissan Leaf mang lại cảm giác tăng tốc đủ nhanh nhờ công suất 214 mã lực, nhưng không thiên về thể thao. Xe có 4 chế độ lái (Eco, Normal, Sport, Personal) và 4 mức phanh tái tạo năng lượng. Đặc biệt, tính năng e-Step giúp mô phỏng phanh động cơ khi đi trong phố hoặc đường đèo.

What We Know About The 2026 Nissan Leaf l Maus Nissan North Tampa

Hệ thống treo hơi cứng khi sử dụng mâm 19 inch, nhưng bản S+ với lốp dày hơn hứa hẹn mang lại cảm giác êm ái hơn. Một nhược điểm nhỏ là tiếng gió từ gương chiếu hậu khá rõ khi chạy ở tốc độ trên 70 km/h.

Đối thủ và vị thế trên thị trường

Với giá dưới 30.000 USD cho bản tiêu chuẩn, Nissan Leaf 2026 là lựa chọn cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Kona EV, Kia Niro EV và sắp tới là Kia EV3. Ưu thế lớn của Leaf nằm ở sự cân bằng giữa chi phí, phạm vi di chuyển và không gian nội thất.

Electric Nissan Leaf, Micra and Juke will all be on sale by 2026

Dù không phải mẫu xe điện mạnh mẽ nhất, Nissan Leaf vẫn là cái tên hấp dẫn với những ai tìm kiếm một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm và phù hợp để sử dụng hàng ngày.

      Xe
      Xe điện Nissan Leaf 2026: Nhỏ gọn, tiết kiệm và nhiều cải tiến bất ngờ

