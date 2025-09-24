Xe điện Trung Quốc: Cuộc chiến giá dẫn đến phá sản hàng loạt? Cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá tại thị trường xe điện Trung Quốc khiến nhiều startup như HiPhi, Jiyue và Neta rơi vào khủng hoảng tài chính, dẫn đến phá sản, ảnh hưởng đến người dùng và ngành công nghiệp.

Mở bài

Thị trường xe điện Trung Quốc đang chứng kiến cuộc chiến giá khốc liệt, nơi các hãng startup phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ hàng loạt chương trình khuyến mãi. Theo dữ liệu, chỉ trong một tháng gần nhất, có gần 40 gói ưu đãi giá từ các hãng xe điện. Điều này thúc đẩy doanh số nhưng cũng đẩy nhiều thương hiệu non trẻ vào khủng hoảng tài chính và phá sản, như trường hợp của HiPhi, Jiyue và Neta.

Ảnh minh họa tình hình thị trường xe điện Trung Quốc với cuộc chiến giá dẫn đến phá sản.

Ngoại thất

HiPhi Z, mẫu xe từng được đánh giá cao bởi truyền thông quốc tế vào năm 2023.

Nội thất & tiện nghi

Showroom của Jiyue đã đóng cửa từ giữa năm 2024 trước khi hãng phá sản.

Động cơ & vận hành

Neta từng tham gia Triển lãm ôtô Bangkok 2024 để tìm đường sống tại Thái Lan.

An toàn

Giá bán & phiên bản

Các mẫu xe từ HiPhi, Jiyue và Neta gặp khó khăn trong cuộc chiến giá, với giá thành cao khiến chúng không cạnh tranh được. Ví dụ, HiPhi X có giá 93.500 USD năm 2022 nhưng bán lại chỉ 27.500 USD cuối 2024. Jiyue 07 giá 31.600 USD đầu 2024 nhưng hiện chỉ khoảng 2.750 USD trên thị trường thứ cấp. Neta đối mặt với vỡ nợ và phong tỏa tài sản. So với đối thủ, các hãng này không đủ tiềm lực tham gia đạp giá, dẫn đến doanh số thấp và phá sản.

Jiyue 07 nay chỉ có giá khoảng 2.700 USD trên chợ xe cũ.

Kết luận

Ưu điểm: Cuộc chiến giá mang lại cơ hội mua xe rẻ hơn cho người dùng. Nhược điểm: Dẫn đến phá sản hàng loạt, mất giá trị xe nhanh chóng, ảnh hưởng đến người dùng và uy tín ngành. Hiệp hội CAAM cảnh báo chỉ 5-7 thương hiệu xe điện có thể sống sót nếu tình trạng tiếp diễn.