‘Xe dù’ gia tăng hoạt động trên các tuyến đường thành Vinh

(Baonghean.vn) - Gần Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, bên cạnh các nhà xe, bến xe có đăng ký kinh doanh thì nhiều xe cá nhân cũng gia tăng chèo kéo, mời chào hành khách, gây tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng an ninh trật tự, an toàn giao thông.

9h sáng 27/12, tại điểm dừng đón xe buýt trên đường Quang Trung, đối diện Khách sạn Hữu Nghị, lác đác vài hành khách đang ngồi chờ xe. Tại đây, thường xuyên có 2-3 lái xe cá nhân mời chào khách với giá 50-70 ngàn đồng/lượt đi về các huyện, thị trong tỉnh. Xe của những người này thường đậu trên vỉa hè khuất sau tấm chắn của nhà chờ xe buýt, hoặc đậu trên đường cách đó không xa để tiện đón người lên xe mỗi khi “bắt” được.

Tại đây, khi thấy một người đàn ông lớn tuổi đứng chờ, hai người đàn ông độ tuổi ngoài 30 đến hỏi han, khi biết ông cần về thị trấn Dùng (Thanh Chương) thì lập tức trò chuyện, rồi chèo kéo mời ông lên xe 7 chỗ đậu phía sau. Người đàn ông sau khi bày tỏ “70 nghìn đắt hơn đi xe buýt”, thêm chút chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý lên lên xe.

Đầu buổi chiều 28/12, tại điểm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh tấp nập người, xe đi, đến. Số lượng người ngồi chờ xe ở điểm dừng đỗ này khá đông, duy trì thường xuyên khoảng chục người. Trong số đó có không ít người là “cò mồi”, là chủ các xe ô tô cá nhân (còn gọi là "xe dù”) hoạt động kinh doanh vận chuyển khách từ thành phố Vinh đi các huyện, thị lân cận và ngược lại.

Điểm chờ xe buýt nói trên nằm đối diện cổng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, xe thuộc các tuyến xe buýt số 29, 30, 31 liên tục đón, trả khách. Ngoài ra còn có các nhà xe chạy tuyến cố định của các huyện, thị và xe của các hãng taxi cũng vào ra tới tấp. Mẹ con chị Đặng Thị Mai, quê ở huyện Yên Thành vào thành phố Vinh để khám bệnh, sáng 28/12 hai mẹ con chị được bác sĩ kê đơn thuốc và về nhà điều trị. Chị Mai cùng con đang ngồi chờ đón xe buýt tuyến Vinh - Yên Thành để về nhà thì có 3 người đàn ông trung tuổi đến hỏi han: “Mẹ con chị về mô?"

Chị Mai cho biết muốn về Yên Thành, người đàn ông mời chào: “Về Yên Thành đi xe 7 chỗ cho khoẻ, lại nhanh”. Vừa nói, người đàn ông vừa khua chân múa tay kéo chị Mai và con đi ra phía sau tấm che chắn của điểm dừng xe buýt, nơi mà chiếc xe 7 chỗ hiệu Fortuner BKS 37A 24117 đang đậu khuất phía sau. Người đàn ông cho biết giá cả “Về Yên Thành 70 ngàn". Chị Đặng Thị Mai chần chừ giây lát, rồi dắt con đi theo người đàn ông lên xe.

Sau khi mời được 2 khách là mẹ con chị Mai, chiếc xe 7 chỗ lăn bánh đi ra đường Nguyễn Phong Sắc. Tuy nhiên, xe này chưa chạy thẳng mà tiếp tục lượn vòng, đi dọc đường Nguyễn Phong Sắc nhiều lượt để mời chào thêm khách trước khi đi ra Quốc lộ 1A để về các huyện trả khách.

Theo ghi nhận của PV, khu vực có nhiều xe ô tô cá nhân hoạt động vận chuyển khách trên địa bàn thành phố Vinh tập trung nhiều tại các điểm chờ xe buýt ở dọc đường Nguyễn Phong Sắc, dọc đường Nguyễn Sỹ Sách đoạn qua Kênh Bắc và đường Trường Thi. Ngoài ra, còn có một số điểm ở tuyến đường Quang Trung và điểm trước Bến xe Vinh cũ.

Các xe này thường tập trung đầu giờ sáng, sau đó toả đi các điểm dừng đón khách, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh để mời chào hành khách đi về các huyện đồng bằng với giá từ 50 - 70 ngàn đồng/chuyến, tuỳ khoảng cách. Còn xe cá nhân chở khách chạy đón trả khách từ TP Vinh đi các huyện miền núi xa như Con Cuông, Quế Phong, Kỳ Sơn thì có giá cao hơn, từ 120 - 200 ngàn đồng/chuyến. Ngoài ra, tuỳ thuộc loại xe và lượng khách “bắt” được mà giá cả có thể tự do điều chỉnh theo thoả thuận của chủ xe và khách đi xe.

Điều đáng nói, hoạt động của các “xe dù” trên các tuyến đường thành phố Vinh không chỉ gây nên sự cạnh tranh không lành mạnh với các nhà xe, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh vận tải hành khách, mà còn thường xuyên gây ra tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường, các điểm đón trả khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi các phương tiện này chuyên chở nhiều người nhưng chưa đăng ký với cơ quan chức năng, chưa có sự hướng dẫn, kiểm soát để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngày 17/12, Sở Giao thông Vận tải triển khai thực hiện kế hoạch phục vụ vận tải khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023. Đối với Tết Dương lịch thời gian thực hiện từ ngày 25/12/2022 đến ngày 07/01/2023; Tết Nguyên đán từ ngày 20/12 âm lịch đến chiều ngày 30/12 âm lịch (tức từ ngày 11/01/2023 đến hết ngày 21/01/2023 Dương lịch); Lễ hội Xuân Quý Mão từ ngày 4/01 âm lịch đến hết mùa.

Cho biết về kế hoạch này, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải khẳng định, Sở đã đề nghị các đơn vị vận tải cần sửa chữa, bảo dưỡng, chỉnh trang nâng cấp phương tiện; yêu cầu lái xe ký cam kết các quy định, giảm tối đa các yếu tố tiềm ẩn gây nguy cơ mất an toàn giao thông; đón, trả khách đúng nơi quy định.

Liên quan đến hoạt động xe dù, ông Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh, để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông các đợt cao điểm dịp Tết, các doanh nghiệp, đơn vị, lực lượng chức năng cần có cơ chế, giải pháp phối hợp cùng các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức văn hóa, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình kinh doanh vận tải; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với các loại xe dù, bến cóc.